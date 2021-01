Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, dio positivo para covid-19

Erika Mantilla

Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, informó que contrajo el virus y que, dado que no presenta síntomas, cumplirá el aislamiento en su residencia.

Elsa Noguera de la Espriella, gobernadora del Atlántico, informó este domingo que una prueba para covid-19 que se realizó de manera preventiva debido a sus actividades, dio positivo, por lo que se encuentra aislada en su residencia. Aseguró que no ha presentado ningún síntoma asociado.



"Por mi trabajo, acostumbro a realizarme tamizajes de control. En la prueba de covid-19 realizada este sábado resulté positiva", escribió en Twitter la mandataria regional.



Anotó que no ha "tenido síntomas. Me siento bien y estoy cumpliendo las medidas de aislamiento recomendadas. Seguiré trabajando desde casa y, con el favor de Dios, superaré pronto esta situación".



La funcionaria es la segunda persona del gabinete departamental que se ha contagiado de coronavirus.



Al principio de la pandemia, el año pasado, dio positivo la secretaria de Salud del Departamento, Alma Solano Sánchez, quien en ese momento solo presentó algunos síntomas leves.

