Las fuertes precipitaciones en la noche del viernes provocaron emergencias en cuatro subregiones de Antioquia. El hecho más grave tuvo lugar en Dabeiba (occidente del departamento), donde se registraron varios deslizamientos de tierra y una avenida torrencial.



El desbordamiento de la quebrada Dabeiba Vieja afectó las veredas Botón, Mohán y El Cajón, con un saldo preliminar de tres fallecidos, cuatro heridos y 16 desaparecidos. Las tareas de rescate se suspendieron este sábado a las 7:00 p.m. y se reanudaron en la madrugada de este domingo.



La Gobernación desplazó dos comisiones, una por tierra y otra por aire, para conocer el nivel de afectaciones en las zonas a las que no han podido acceder porque no quedaron caminos. Fue instalado un puesto de mando unificado para coordinar la atención.



El alcalde Leyton Urrego relató que las veredas Botón y Mohán presentan "gran cantidad de derrumbes, por eso no hemos podido acceder. Se vino prácticamente la montaña", dijo. Afirmó que unas cuatro casas y varios carros quedaron bajo tierra. Explicó que "grupos de personas salieron de la montaña" para refugiarse en un lugar seguro (uno de los grupos está integrado por unas 25 personas). Según sus testimonios, “"a montaña tronó y se desprendió".



Tres helicópteros apoyaron a las autoridades para rescatar a las familias que quedaron atrapadas en las partes altas. 150 personas fueron evacuadas hasta el final de la tarde.



La Cruz Roja Antioquia dispuso un equipo de búsqueda y rescate, conformado por cinco voluntarios y un vehículo.

El gobernador Aníbal Gaviria explicó que una de las acciones urgentes es evacuar cerca de 500 familias y llevarlas a albergues. "Estamos trabajando también en la remoción de deslizamientos para poder facilitar que las personas que están en Uramita puedan circular hacia Medellín y quienes están en Dabeiba puedan hacerlo a Urabá", señaló.



Un pelotón de atención de desastres de la Brigada 17 de la Séptima División del Ejército también se desplazó a Dabeiba. Las capacidades de los ingenieros militares, con sus pelotones de atención de desastres, fueron puestas a disposición del Dapard. Los grupos livianos de caballería apoyarán la movilidad que se ha visto afectada en esa zona.



"Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y familias de personas fallecidas por deslizamiento en Dabeiba, debido a torrenciales lluvias. Los acompañamos", expresó el presidente Iván Duque.



La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dispuso un equipo de apoyo y rescate.

Tomar vías alternas

Uno de los deslizamientos tuvo lugar en el kilómetro 14 de la vía Uramita-Dabeiba, por lo que está interrumpido el tránsito entre Medellín y Urabá. Este tramo vial estará cerrado, mínimo, durante una semana, dijo la Gobernación.



Un equipo técnico de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, determinó la pérdida de banca total. Según la Concesión Autopistas Urabá, el cierre tuvo lugar en el punto de referencia 11+900, por lo que no se puede transitar entre Cañasgordas y Necoclí. Para los viajeros que tienen que desplazarse desde o hacia el Urabá antioqueño, la recomendación es tomar la vía Caucasia-Montería-Urabá.



La Gobernación solicitó a quienes no tengan viajes urgentes entre las dos subregiones que los suspendan mientras se atiende la emergencia. Con el llamado se busca evitar que se aglomeren vehículos.

Más zonas afectadas



En Urrao, suroccidente de Antioquia, por las altas precipitaciones se presentó una creciente del río Penderisco generando inundaciones en varios sectores, afectaciones en los puentes La Magdalena, el que conecta a la vereda San José de la Pabón, y uno más que colapsó.



“Estamos esperando el reporte de las veredas porque en muchas se llevó la banca de la carretera, en varias de las veredas tuvimos hasta 15 derrumbes y el puente de la vereda La Florida está a punto de colapsar. Nunca había visto una creciente así del río Penderisco”, dijo Jhon Jairo Higuita, alcalde del municipio.



Las autoridades no reportaron pérdidas humanas o desaparecidos en el municipio.



En Ebéjico, occidente, se presentaron seis deslizamientos en la vía principal, tramo vereda la Renta - corregimiento El Brasil y en la vereda Blanquizal. Se presentó cierre total de la vía. Operarios trabajan en su reapertura.



En San Carlos, oriente, se presentó un movimiento en masa y caída de árboles a causa de las lluvias, lo que generó el cierre de la vía de ingreso al municipio. El Consejo Municipal de gestión del riesgo de Desastres atiende el evento.

En La Pintada, suroccidente, las fuertes lluvias presentadas en la madrugada dejaron más de 100 familias afectadas. Según Mary Luz Corrales, alcaldesa del municipio, ya se declaró la alerta roja. “Algunos perdieron prácticamente todo porque el agua de las quebradas se les metió a sus casas”, dijo.



La funcionaria indicó que están esperando informes del Dapard para intervenir unas quebradas que amenazan con derribar varios árboles.



En Puerto Berrío hay más de 45 familias del corregimiento Virginias que están incomunicadas e inundadas por causa de derrumbes y por la caída de un puente.



En Medellín, por su parte, el cuerpo de bomberos atendió el colapso parcial de tres viviendas en el barrio Manrique, las cuales tenían recomendación de evacuación. Se registraron tres lesionados y 11 personas evacuadas.

Atento a recomendaciones



La comunidad debe tener muy presente que, en caso de que se presente un cambio de color en las quebradas, este se debe a que, en la parte alta de los territorios, es probable que haya algún deslizamiento. En caso de que se presente la suspensión del líquido en los afluentes, es porque en la parte alta hay taponamiento.



El director del Dapard, Jaime Enrique Gómez Zapata, reiteró la importancia de acatar las recomendaciones para reducir el riesgo: Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc; durante las tormentas eléctricas no se acerque a lo que pueda actuar como pararrayos; evite ubicarse en campos abiertos mientras se presenten tormentas; no arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones; y no se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación.



Asimismo, revise el estado de la infraestructura de su hogar, especialmente de canaletas y bajantes, para hacer mantenimiento y reparaciones necesarias.



Tenga al alcance los números telefónicos de los organismos de respuesta municipales y compártalos con familiares y allegados. En el Aburrá la línea asignada es el 123. Otros números son: Cruz Roja, 132; Defensa Civil, 144; Bomberos, 119; Policía de Tránsito y Transporte #767.