"El objetivo nunca ha sido acabar con las plataformas, sino regularizarlas", SuperTransporte 

El borrador del proyecto de ley presentado por la Superintendencia de Transporte, en el que se dice que incrementarían las sanciones a usuarios y conductores de aplicaciones móviles de transporte como Uber, Didi o Cabify, sigue generando polémica.



Sin embargo, Ayda Lucy Ospina, superintendente de Transporte, aseguró que la entidad, desde hace dos meses ha mantenido reuniones con los diferentes actores de transporte del país, para construir este proyecto de ley, que hasta ahora en 'borrador' se ha prestado para malas interpretaciones.



Le puede interesar: Precio de la gasolina en Colombia sube $250 a partir de este miércoles 1 de febrero



Asimismo, la funcionaria subrayó que no se pretende acabar con este tipo de plataformas, al contrario, lo que se busca es poder regular la actividad laboral de estos conductores y atender el "clamor" de tener algunas reglas del juego claras, pero nunca se ha dicho que se prohíben o se van a sacar.



“Hay una información que se ha transmitido por redes, pero que no es cierta. Lo que se ha pretendido desde un principio siempre es reconocer la existencia de las plataformas que hacen parte del ecosistema de transporte y que obviamente deben entrar dentro de toda la regulación respectiva del transporte”, precisó Ospina en diálogo con Caracol Radio.



Además, aseguró que el propósito del Gobierno Nacional es escuchar todas las propuestas: “La metodología que hemos utilizado en la construcción del proyecto de ley es precisamente hacerlo muy democráticamente, recogiendo y escuchando a todos los sectores (...) continuamos en el debate las conversaciones y vamos a revisar todos los artículos que ellos consideran que pueden o no ser las respuestas a lo que ellos esperan. Por supuesto, discutiremos todos los temas en las mesas”.



Lea aquí: Gustavo Petro calificó como una "chambonada" el actual proyecto del Metro en Bogotá



De esta forma, la Superintendente, también manifestó que respecto a la inmovilización de vehículos particulares que prestan este tipo de servicios, no es algo nuevo.



“Yo no me estoy inventando una inmovilización nueva, ni mucho menos, aquí lo que estamos simplemente es estableciendo y tratando de dar unos criterios claros de cómo se debe cumplir la función de inspección, control y vigilancia”, sostuvo Ospina.