El intenso debate en la Corte que podría llevar a la despenalización del aborto en Colombia

Durante la próxima semana continuarán las discusiones en la Corte Constitucional sobre la posibilidad de despenalizar de manera total el aborto en Colombia.



Las conversaciones se dieron por iniciadas en primer debate el jueves y se espera, según informó el presidente del alto tribunal, Antonio Lizarazo, que el fallo definitivo se conozca antes de diciembre.



Como se sabe, existen tres causales avaladas por la Corte desde 2006 que permiten la realización de la práctica: la malformación del feto que haga inviable su vida, cuando la salud de la madre se ponga en peligro con el embarazo, o cuando este sea fruto de violación o cualquier tipo de práctica no consentida.

De esta forma el debate gira en torno a que la interrupción del embarazo no tenga ninguna clase de barrera para las mujeres y que además, sea comprendido como un servicio de salud regulado.



Es así que la Corte estará estudiando una ponencia del magistrado Alberto Rojas, quien aboga por despenalizar el aborto, bajo el argumento central de que hay discriminación hacia las mujeres, por el hecho de que únicamente ellas son las perseguidas y criminalizadas.



Es decir, que a su parecer es inconstitucional que en Colombia exista un delito que explícitamente se refiere a las actuaciones de una mujer y no a las de un hombre.



Por esto, en el documento el magistrado pide declarar inexequible el artículo 122 del Código Penal, que establece una pena de entre 16 y 54 meses de prisión a “la mujer que causare su aborto o permitiera que otro se lo cause”.



Dentro de quienes apoyan la iniciativa, se encuentra el movimiento Causa Justa, que le ha venido solicitando a la Corte desde hace más de un año, que elimine el delito del Código Penal.



El fallo a favor “podría cambiar positivamente la vida de millones de niñas y mujeres en Colombia y ser un referente para toda América Latina, como lo fuimos en 2006 (con las tres causales)”, anunció en redes.

El movimiento conformado por aproximadamente 90 organizaciones y 130 personas, indicó a su vez que nunca antes en la historia colombiana se había visto tanto respaldo por diversos sectores respecto a la propuesta y que por eso mismo, quienes estén de acuerdo con la despenalización, deben continuar manifestando su apoyo y generando presión.



Laura Castro, vocera del movimiento y coordinadora de la Mesa y Salud de las Mujeres, expresó que anualmente 400 mujeres son perseguidas y criminalizadas bajo este delito y que “la idea es poder avanzar en marcos normativos más acordes a un servicio de salud como lo es el aborto”.



Asimismo, Médicos sin Fronteras dijo que actualmente en Colombia 400.412 mujeres y niñas se someten a un aborto y aproximadamente un tercio de ellas, sufren alguna complicación.



“Las mujeres más pobres y las que viven en zonas rurales son más vulnerables, hemos podido constatar que cuando una mujer o niña está decidida a terminar su embarazo, generalmente lo hará, independientemente de la seguridad y legalidad del procedimiento”, resaltaron.



No obstante, hay quienes se oponen rotundamente a la interrupción voluntaria del embarazo, como Rafael Pérez, de la Sociedad Sacerdotal del Espíritu Santo, quien manifiesta que tiene un compromiso con la vida.



Agregando que no solamente la mujer debería ser castigada por realizar este procedimiento, “sino la persona que lo practique y todas las personas que estén involucradas en el crimen, porque esto es como cualquier otro delito”.



Además del colectivo provida que el jueves hizo presencia a las afueras de la Corte Constitucional para exigirle al alto tribunal la no despenalización del proceso, la Procuraduría también rechazó esta propuesta y envió un concepto a la Corte pidiéndole que se declare inhibida frente a la demanda.



“El control de constitucionalidad no se trata, como algunos pretenden, de discutir la penalización o despenalización del aborto, pues ello no corresponde a la Corte Constitucional sino al Legislador”, advirtió, añadiendo que solo deben mantenerse las tres causales que permiten el proceso.



¿Qué dice Colombia?

Según la encuesta hecha por la firma consultora internacional IPSOS se evidenció que el 26 % de los colombianos está de acuerdo con la legalización total del aborto, cifra por debajo del promedio mundial, que está sobre el 50 %.



En la encuesta también se constató que el 36 % de los encuestados apoyan la legalización del aborto en determinadas circunstancias, por ejemplo, si la mujer fue víctima de violencia sexual, el 20 % aprueba la interrupción solo cuando la vida de la mujer está en peligro.

El 9 % no aprueba el aborto bajo ninguna circunstancia.

El Papa dice no

“Sabéis que sobre esto soy muy claro: se trata de un homicidio y no es lícito hacerse cómplice. Dicho esto, nuestro deber es la cercanía, nuestro deber positivo, estar cerca de las situaciones, especialmente de las mujeres, para que no se llegue a pensar en la solución del aborto, porque en realidad no es la solución”.



Esto dijo el papa Francisco en su discurso a los participantes en una reunión de la Sociedad italiana de Farmacia hospitalaria, en la que además de reiterar su postura en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, defendió la objeción de conciencia entre los médicos en casos de aborto, como “un gesto leal”.



“En algunos casos la objeción de conciencia, que no es deslealtad, sino por el contrario fidelidad a su profesión, si está válidamente motivada. Hoy está de moda pensar que tal vez sería una buena idea abolir la objeción de conciencia. Pero esta es la intimidad ética de todo profesional de la salud, y esto nunca debe negociarse”, expuso.

A lo que agregó que “ también significa denunciar las injusticias cometidas contra la vida inocente e indefensa”.