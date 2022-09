El impactante relato de la mamá de una niña que se suicidó por sufrir bullying en Bogotá

Un desgarrador caso tienen en drama a la comunidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, donde una menor de 14 años se quitó la vida luego de ser víctima de bullying.



De acuerdo con el relato de la mamá de Lizeth Yesenia Remicio, su hija se suicidó, aparentemente, como consecuencia de las burlas y el bullying que sufría. Según dijo la mujer, la menor, quien cursaba octavo grado, desde hace unos meses estaba teniendo una serie de cambios de comportamientos que no eran normales en ella.



Al respecto, la madre comentó que a Lizeth le gustaba el grupo coreano K-pop de BTS y que bailaba las coreografías de estos artistas, sin embargo, de un momento a otro había abandonado este hobbie y últimamente dedicaba mucho de su tiempo a dormir.



"De un momento a otro dejó de hacer eso y empezó a dormir demasiado, la vi demasiado triste, y empezamos a indagar con el papá qué había pasado”, contó Yuli Marroquín, madre de la menor.



A pesar de que los papás de la menor intentaron indagar qué le pasaba, la niña no quiso revelar lo que le ocurría, sino que solamente les dijo que quería que la cambiaran del colegio donde estudiaba.



"Ella nos dice que está pasando algo, pero realmente nunca nos dijo cuál era el motivo, simplemente nos dijo: ‘quiero salirme del colegio, cámbieme de jornada, quiero irme, por favor, ayúdenme’, pero la niña no me manifestó cuál era el motivo que ella tenía para esto", dijo la mujer.



La madre de la menor contó que fue al Colegio Argentina, donde estudiaba su hija, a comentarle su preocupación a la coordinadora de la institución. Sin embargo, la respuesta de la directiva fue que le buscaran ayuda a la niña porque en el colegio no podían garantizarle que se podía solucionar la situación.



"La coordinadora del Colegio Argentina me informa que si la niña no ingresa al colegio, ella no va a poder hacer nada. Igualmente, yo le informé que ella tenía deseos de suicidarse porque ella me lo había manifestado, la coordinadora me dice que ellos no son un centro de salud, que tengo que llevarla a urgencias, pero que tengo que seguir un conducto regular dentro del colegio, pero que no me garantizaban que eso iba a solucionar", comentó la mamá de la menor.



Para la mamá lo más indignante del caso fue que la ruta de ayuda a su hija fue activada el mismo día en que estaban llevando a cabo su funeral. Además, contó que ella recurrió a la línea 106 para buscarle solución a la problemática que estaba enfrentando su hija, pero que no recibió ayuda.



"El día que lo activaron, era el día del funeral de mi hija. Fue algo indignante que la coordinadora me llamara a decirme que iba a activar dicha ruta cuando yo se lo había pedido con anterioridad", contó.



Finalmente, la madre de la menor contó que la realidad de lo que le estaba pasando a su hija lo conoció el día en el que se estaba realizando el velorio, día en el que además, se enteró que el colegio si pudo haber activado alguna ruta para ayudar la menor.



"Muy tristemente me entero de todo lo que le estaba pasando a mi niña dentro del velorio, me entero de que la coordinadora sí hubiera podido activar muchísimas rutas y no las activó en dicho momento", precisó.