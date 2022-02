El CNE se hará cargo del caso de Karen Abudinen y Katherine Miranda

La disputa de la exministra Karen Abudinen y la representante a la Cámara Katherine Miranda pasó de la Corte Suprema de Justicia al Consejo Nacional Electoral, en donde se estudia la decisión de prohibir a la candidata del partido Verde utilizar la palabra “abudinear” en sus vallas.



El pasado miércoles 16 de febrero se estudió en la sala plena del CNE una ponencia del magistrado Luis Guillermo Pérez favorable a Miranda, que le permitía continuar usando las vallas publicitarias con el mensaje “Que no nos abudineen el país”.



La ponencia, sin embargo, fue derrotada y se pasó el proceso al magistrado José Nelson Polanía, quien deberá presentar la ponencia del caso.

Aunque en algunos medios se informó que las vallas ya habían sido prohibidas, aún no se ha tomado alguna decisión ni se le ha comunicado a Miranda si debe retirar el material publicitario que contenga la palabra “abudinear”.



Debido al paso del proceso a otro magistrado, la sala plena del CNE tendría que evaluar la toma de dos decisiones, ordenar el retiro de la publicidad o mantenerla.



El escándalo de Centros Poblados le costó el cargo a la exministra Abudinen, por no haber evitado la pérdida de más de $70.000 millones entregados como anticipo a los contratistas que debían encargarse de la instalación de los puntos de conexión en zonas rurales del país, pero no cumplieron con esa labor.



Aunque Abudinen no está acusada de robarse el dinero, en redes sociales el término abudinear hizo carrera como sinónimo de robo, lo cual ha provocado la indignación de la exministra que denunció a Miranda ante la Corte Suprema de Justicia por calumnia, por usar esa expresión.