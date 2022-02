Rodolfo Hernández sin vicepresidenta: Paola Ochoa renunció a ser su mano derecha

Apenas tres días después de haber sido designada por el candidato presidencial Rodolfo Hernández como su fórmula a la vicepresidencia, la periodista y administradora de empresas Paola Ochoa renunció a esa postulación alegando razones familiares.



En una carta pública a Rodolfo Hernández, Ochoa explica que la designación como candidata vicepresidencia hizo pública la crisis matrimonial que atraviesa con su esposo, el ex director de la DIAN Juan Ricardo Ortega, lo cual ha llevado a una situación difícil a nivel familiar.

“Me tomó por sorpresa que se hiciera pública la noticia de un divorcio entre ambos por parte de algunos medios de comunicación. Ello ha dado lugar a todo tipo de especulaciones que están afectando la salud mental y emocional de mis cuatro hijos y también la mía”, afirma.



Ochoa, en declaraciones a medios de comunicación, había afirmado que a pesar de no ser política y no gustarle la política, decidió a aceptar la invitación, que ahora declina, por el énfasis que ha hecho el ingeniero Rodolfo Hernández de combatir la corrupción.