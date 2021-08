La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha estado en el centro de las críticas desde este miércoles, cuando anunció la creación de un comando conjunto, por parte de la Policía y Migración Colombia, para judicializar a los migrantes que estén delinquiendo en la capital de la República.



El anuncio fue tildado de xenófobo por varios críticos y fue rechazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y el Gobierno Nacional, que descartó la creación del comando.



Sin embargo, López defendió su postura en la mañana de este jueves, aclarando que no se trataba de discriminación a los migrantes, sino a la posibilidad de identificar a quiénes estaban delinquiendo. Recordó que el patrullero Humberto Sabogal murió a manos de dos venezolanos la semana pasada.

“El estado colombiano sabe quienes somos los colombianos, tienen los nombres de todos, pero de los extranjeros no saben quienes son y si cruzan ilegalmente, como no se pueden identificar entonces no se pueden judicializar y como no se pueden judicializar quedan libres y siguen cometiendo delitos, los que reclutan gente que roba, se dan cuenta y los reclutan", aseguró la mandataria.



Agregó que es importante trabajar en la identificación de los migrantes y que sí le quiere dar protección al migrante legal, "pero los delincuentes no van a ir a la oficina de la 100 a decir: hola soy el delincuente X y esta es mi banda Y, vengo a entregarme para que me lleven a la Fiscalía, como no van a ir pues nosotros tenemos que salir a las calles".

La nacionalidad nada tiene que ver con la criminalidad, pero la impunidad sí incrementa criminalidad e inseguridad. Los criminales no van a hacer fila en Migracion para que los identifiquemos y judicialicemos. Tenemos que salir, identificarlos y capturarlos para judicializarlos. pic.twitter.com/8jRZCmhnTs — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 19, 2021

Por eso, López tildó de "gran error" no permitir el trabajo conjunto de Migración y Policía para identificar a los migrantes que cometen actos delictivos. "No hacen ni dejan hacer, muy difícil", concluyó.

El Distrito Capital asegura que en su territorio están asentados el 20% de los migrantes venezolanos que hay en el país: un total de 340.771. El 56% de ellos tiene un estatus migratorio irregular y el 75% tiene la intención de permanecer en la ciudad.

¿Qué dijo Migración Colombia?

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, estuvo presente en el Consejo de Seguridad en el que Claudia López anunció la medida, pero unas horas después, tras una reunión con el presidente Iván Duque, aclaró que la creación de comandos es competencia exclusiva del Gobierno Nacional.



“En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos, tenemos que trabajar en la defensa de colombianos en las ciudades y en la protección de migrantes”, indicó el funcionario, que reconoció que se avanza en la identificación de los migrantes.