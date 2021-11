Duque habla de inversión, turismo y comercio en el Día de Colombia en la Expo Dubái

"Colombia y Emiratos Árabes Unidos tienen una relación que data de hace 45 años y hoy la vamos a llevar a otro nivel, al nivel más alto en nuestra historia, y lo hacemos porque queremos ver más inversión, más comercio” y que “los vínculos de hermandad y la capacidad de nuestros profesionales y ciudadanos puedan unirse con base en su cultura y su legado".



Así se expresó ayer el presidente Iván Duque, en el Día de Colombia en la Expo Dubái 2020, expresando su complacencia de abrir a los ojos del mundo el pabellón colombiano en la feria, que promueve las exportaciones nacionales, la inversión en el país y el turismo internacional.



“Esta exposición es el renacimiento después de todo lo que hemos sufrido en el mundo por la pandemia de Covid-19, es la oportunidad para nuevas tecnologías, al igual que la oportunidad de reconstruirnos mejor en un mundo que también clama por tener mejores políticas ambientales y una mayor conectividad entre las naciones, al igual que un mejor comercio entre los países para cerrar las brechas y vacíos sociales”, puntualizó el Jefe de Estado.



Duque también indicó que Colombia tiene el potencial de convertirse en el principal líder en América Latina en energías renovables y fomentar las cadenas de abastecimiento.



En la misma plenaria, el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, comisionado general de la exposición, afirmó que “dado que Colombia es el hub de innovación de América Latina, con un enfoque muy noble de desarrollo basado en la economía creativa y una mirada futurista, estamos deseosos de trabajar con Colombia en el intercambio de conocimiento en áreas de interés para los dos países, como el turismo, el desarrollo y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas”.

"Esta Expo será una oportunidad para sellar acuerdos de carácter comercial y de inversión y para seguir fortaleciendo la colaboración con los Emiratos”. Iván Duque Presidente de Colombia

Más tarde, en una rueda de prensa, el Mandatario colombiano resaltó el encuentro que tuvo con los miembros del Consejo Nacional de los Fondos Soberanos de los Emiratos Árabes Unidos y el gran interés de ese país en los productos agropecuarios de Colombia y en el desarrollo de las energías renovables no convencionales.



Hasta la fecha en la Exposición se han logrado inversiones por un total de 70 millones de dólares. “Seguimos sellando acuerdos”, contó el presidente Duque.

Día nacional de Colombia

En el Día Nacional de Colombia en la Expo Dubái 2020 tuvieron lugar varios actos culturales como danzas y cantos y se izó la bandera tricolor.



De esta manera, el ministro de Emiratos Árabes Nahayan Mabarak Al Nahayan contó que, gracias al pabellón colombiano, en la feria han podido disfrutar de la música nacional y conocer la extensa geografía colombiana por su amplia biodiversidad y diversidad cultural.



La participación de Colombia se enmarca en un pabellón de 2000 metros cuadrados, ubicado en el corredor de mayor flujo de personas, que busca generar un total de 1000 millones de dólares en comercio entre los dos países y fortalecer la conectividad aérea y marítima para pasajeros y carga. El objetivo es recibir a cerca de 8000 visitantes diarios, para un total de 1,5 millones en los 182 días del evento.



En su visita, Duque también se reunió con Ahmed Binsulayem, representante de la empresa Dmcc, centro de comercio y de empresas más grande de Emiratos Árabes, con el fin de fortalecer las relaciones comerciales y trabajar en negocios turísticos y de alimentos como el café y el cacao, de estos temas también hablaron con más de 50 inversionistas.