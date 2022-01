Dos direcciones de Tránsito del Valle entre las investigadas por no frenar transporte informal

Por que presuntamente no están implementando programas de supervisión para controlar la actividad informal e ilegal en el servicio público de transporte, la Superintendencia de Transporte abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de los organismos de tránsito de Sabaneta, Itagüí, Copacabana y Caldas(Antioquia), Sincelejo (Sucre), Palmira y Yumbo (Valle), Villavicencio (Meta), Tumaco (Nariño), La Tebaida (Quindío).



Para la Supertransporte estas autoridades de tránsito no han utilizado eficientemente los recursos con los que cuentan y no han realizado gestiones para mejorar o ampliar los instrumentos para combatir la ilegalidad y la informalidad en el transporte público en cada una de sus jurisdicciones.

Se precisó que en caso de ser encontrados responsables los organismos de tránsito podrán ser “amonestados, sanción que, entre otras cosas, conlleva la orden de adoptar medidas que superen la alteración en la prestación del servicio que podría haber generado su

conducta omisiva”.



Según el Superintendente de Transporte, Wilmer Arley Salazar Arias, “esta Entidad, en ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control, cuenta con la facultad para verificar que los Organismos de Tránsito cumplan con su deber legal de combatir, a partir del ejercicio de un control efectivo y eficiente, la actividad informal e ilegal que altera y atenta contra la debida prestación del servicio público de transporte en su respectiva jurisdicción”.