Disidencias del frente 28 de las Farc se atribuyeron ataque con carrobomba en Arauca

Guerrilleros de las disidencias del frente 28 de las Farc reconocieron a través de un video conocido por El Colombiano, que ellos fueron los autores del ataque con un carrobomba el pasado martes en Saravena, Arauca, que dejó una persona muerta y 20 más lesionadas.



En este video, los integrantes de esta disidencia indicaron que con esta acción violenta lograron dar un golpe a las estructuras urbanas del ELN “destruyendo su centro urbano desde donde se han desplegado acciones para golpear a la población civil y estructuras del frente 10 Martin Villa”.



Indicaron, además, que este edificio destruido se crearon listas y se han dado órdenes de asesinatos selectivos, desplazamientos y otras afectaciones a la población civil.

Sumado a esto, declararon la guerra al ELN y expresaron que todo aquel que de manera directa esté vinculado a las acciones demenciales del ELN que no descansaremos, no les daremos tregua, pueden esconderse debajo de la tierra y ahí los encontraremos”.



Horas antes de este video, el ELN emitió un comunicado aseverando que no tenían nada que ver con este ataque y que también se irían de frente contra los integrantes de las disidencias que les declararon una guerra sin tregua.



Por su parte, el gobierno colombiano anunció medidas para proteger a la población civil de esta confrontación que en los primeros días de enero ha dejado 40 muertos y 500 personas desplazadas.