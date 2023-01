Directora del Icbf no tiene competencias para asumir el cargo, según senador del Pacto Histórico

Este jueves, el senador de la República, Alexander López Maya, lanzó fuertes cuestionamientos sobre el nombramiento de Álvaro González como encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, mientras su directora, Concepción Baracaldo, se encuentra de vacaciones, sin ni siquiera llevar un año en el cargo.



“Aquí no hay compromiso de esta señora y es evidente. Insostenible e insoportable esta situación que deja a los niños en constante zozobra”, subrayó López en sus redes sociales, refiriéndose a Concepción Baracaldo.



Asimismo, el vallecaucano hizo un llamado al Presidente de la República y a su vicepresidenta para que analicen esta situación y citó: “Compañero presidente Gustavo Petro y compañera vicepresidenta Francia Márquez, es inadmisible que, ante la muerte de los niños en la Guajira y los errores contractuales, la directora Concha Baracaldo esté de vacaciones a pesar de no llevar ni siquiera un año en la entidad”.



Le puede interesar: Liberan a otros dos jóvenes de primera línea que fueron elegidos para ser voceros de paz



De esta manera, el senador Alexander López, en conversación con La W, manifestó que es la autocrítica siempre será importante y más bajo un gobierno que prometió cambios contundentes en el país.



“Cuando haya programas que no funciones debemos tener la responsabilidad de cuestionar y en este caso lo que pasa con el Icbf, una de las entidades más importantes de Colombia (…) Lo que está pasando es completamente inaceptable y hacemos un llamado al presidente Petro para que tome acciones”, señaló.



Igualmente, López fue enfatizado en decir que los profesionales que asuman algún cargo público deben tener todas las competencias para “producir los cambios que necesita el país”.



Lea además: "Promesa incumplida": lluvia de críticas de la oposición a Petro por aumento de la inflación



Por otro lado, el senador del Pacto Histórico, contó a La W que se tomó la tarea de analizar la hoja de vida de Concepción Baracaldo y realmente, según él, la mujer no obedece profesionalmente a lo que requiere una institución como el Icbf.



"Hay otras personas que poseen competencias para asumir este cargo. Concepción Baracaldo, jamás ha conocido los programas del Icbf, y no ha trabajado con la primera infancia”, resaltó López.



También mencionó que aunque la primera dama, Verónica Alcocer, fue quien recomendó a Baracaldo para este cargo, la discusión se debe centrar en que la actual directora del Icbf, no cumple con el perfil, ni las condiciones profesionales que permitan garantizar protección a los niños, niñas, adolescentes, a las madres comunitarias, padres usuarios y alimentación.



“Esto no es por la recomendación, finalmente de muy buena fe pudieron dar el nombre de Concha, pero es importante que se replanteen con urgencia que necesitamos a alguien en el ICBF que nos garantice la protección de los niños”, recalcó el senador vallecaucano.



En ese sentido, también se pronunció sobre el nombramiento Álvaro González como director de la Primera Infancia del Icbf y dijo: “Cada funcionario debe saber que está sujeto a nuestro control político, llegamos proponiéndole a Colombia un cambio, y ese cambio se debe hacer. Colombia no merece otra decepción. Alguien que esté bajo la responsabilidad de primera infancia, tiene que conocer como mínimo la primera infancia”.



“La llegada de este señor me genera preocupación, a tres días de haber firmado su contrato ya es director general del ICBF, a esto hay que ponerle mucho cuidado”, concluyó.