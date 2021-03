Diana Trujillo, líder de misión de la Nasa a Marte, será condecorada en el Congreso de Colombia

Álvaro José Carvajal Vidarte

Diana Trujillo, la caleña que es pieza fundamental del equipo de la Nasa que explora Marte, será condecorada el próximo lunes 8 de marzo por el Congreso de la República con la Orden a la Mujer y la Democracia Policarpa Salavarrieta.



La ingeniera aeroespacial es una de las cuatro elegidas por la Comisión para la Equidad de la Mujer del Legislativo para recibir la distinción que exalta la labor de estas colombianas que están "liderando escenarios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres", según indicó la comisión en un comunicado.



Junto a ella, recibirán el reconocimiento la también vallecaucana Nancy Fernández, productora de cine y socia de la empresa de contenido audiovisual 64-A Films; Sylvia Escovar, ex presidenta de la Organización Terpel; y Nadia Sánchez, líder, defensora de los derechos de las mujeres y fundadora de la fundación She Is.



"El trabajo y experiencia de estas mujeres es una profunda fuente de inspiración para nosotros y un referente para todas las mujeres y niñas de Colombia. A través de la Orden Policarpa Salavarrieta queremos exaltar su labor y destacarlas como modelos de rol", resaltó la representante a la Cámara Catalina Ortiz, quien postuló a las galardonadas.

Lea también: Corte Constitucional tumba ley que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología



El acto de conmemoración del Día de la Mujer y la entrega del reconocimiento se llevará a cabo en el Capitolio Nacional del Congreso, el próximo lunes 8 de marzo, a partir de las 4:00 p.m.



La comisión recordó además que en fecha "es para recordar que somos más del 51 % de la población y además poner la lupa en aquello que hemos logrado y, más aún, llamar la atención sobre lo que nos falta para avanzar como sociedad para que tanto hombres como mujeres, en sus particularidades e identidades, gocen efectivamente de la igualdad de oportunidades, tratos y derechos humanos".



Indicaron que este año para conmemorar este día de una manera diferente se decidió que la semana del 22 al 26 de marzo el Congreso sesionará con proyectos de ley exclusivamente sobre mujer y equidad de Género.



Además, "el 24 de marzo nos uniremos todos los congresistas a esta conmemoración en la #PlenariaMujer de Cámara de Representantes y Senado de la República".



Las congresistas invitaron a los Concejos y Asambleas a que dediquen una sesión del mes para dejar constancia sobre la situación de las mujeres en los territorios y plantear proyectos de acuerdo u ordenanzas relacionadas con derechos de las mujeres y equidad de género, así como realizar un debate político sobre los programas y proyectos en esta área, incluidos en los planes de desarrollo.

Puede leer: Buenaventura tendrá centro regional de Investigación, Innovación y Emprendimiento

¿Quién es Diana Trujillo?

Diana Trujillo es una ingeniera aeroespacial graduada de la Universidad de Maryland, con estudios adicionales en la Universidad de Florida, nacida en Cali al comienzo de la década de 1980.



Es egresada del Colegio Cañaverales de la capital del Valle y llegó a los Estados Unidos a los 17 años, con tan solo US$300. Debió trabajar por tres años limpiando oficinas y laborar en una panadería con el fin de pagarse los cursos para aprender inglés.



Leyendo un día sobre diferentes carreras encontró la ingeniería aeroespacial y sin tener mucha idea sobre este programa "me sonó. Yo quería estudiar el espacio y decía ‘aero y espacio’. Seguramente esa es y así fue que la escogí", recuerdó en entrevista con El País.



En 2007 fue escogida entre los mejores 18 estudiantes de la Universidad de Florida para hacer una pasantía en la Nasa. Se presentaron 3.000. Fue la primera hispana migrante en la Academia Espacial.



Desde 2008 hace parte del Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, desde donde contribuye a misiones robóticas y tripuladas de la agencia estadounidense.



Participó de la misión que llevó al robot Curiosity, en 2012, a la superficie marciana, empezando como parte del equipo del brazo robótico y llegando en 2015 a convertirse en la líder de misión.



Actualmente es directora de vuelo de la misión Marte 2020, encargada de llevar el róver Perseverance al planeta rojo.