"Destruyen todo para construirlo con otro nombre": exministro de Salud Jaime Arias sobre reforma

El exministro de Salud, Jaime Arias, dijo estar preocupado por lo que se viene con la nueva reforma a la salud ya radicada en el Congreso. Sin embargo, resaltó que hay elementos que se pueden rescatar del documento.



En diálogo con W radio, Arias mostró su preocupación por el destino que correrá el sistema de salud del país, una vez se apruebe la reforma. "Uno puede tener la impresión de que es un proyecto bien redactado, habla de todos los temas relacionados con la salud como la ciencia, tecnología, etc. Pero cuando uno lee se da cuenta que destruyen todo, para volver a construirlo con un nombre nuevo", señaló.



Además, el exministro indicó que lo que pretende la reforma a la salud es una transición para ir desapareciendo las EPS, situación que, según él, dejaría en el limbo a millones de personas con enfermedades crónicas graves.



"Me preocupa mucho la suerte de tres o cuatro millones de personas que hoy tienen enfermedades crónicas graves tipo diabetes, cáncer, y dependen de su EPS", agregó.



Sin embargo, Arias también dijo que hay puntos del proyecto que se pueden rescatar, como el tema del pago a los trabajadores oficiales de la salud y su formalización, así como la atención primaria en los municipios.



"Hay cosas que se pueden rescatar, por ejemplo el tema de los trabajadores oficiales, formalizarlos me parece importante. Incluso la atención primaria en esos municipios, si lo hacen exactamente me parece bien", concluyó.