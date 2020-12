Destinarán $1.4 billones para fase 1 de vacunación contra el covid-19 en Colombia

Erika Mantilla

Se prevé que en el 2021 se destinen $1,4 billones para acceder y comprar las dosis de la vacuna contra el covid-19, solo en la primera fase, aunque a nivel nacional y por ley, todos los colombianos la recibirán eventualmente de forma gratuita.



Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, cada dosis tiene un valor promedio de 10,55 dólares ($36.385) y la cartera ha determinado que en la fase inicial se inmunizarán 10 millones personas, por lo que el costo de esa etapa sería de 211 millones de dólares ($722.000 millones), aproximadamente.



Para lograr la meta máxima de vacunar a 20 millones de ciudadanos en 2021, cada uno con las respectivas dos dosis, son necesarios $1,45 billones.



En respuesta a un derecho de petición hecho por el representante a la Cámara, José Daniel López, el funcionario detalló que la primera fase de vacunación incluye a la población prioritaria, es decir, entre 15 y 20 millones de colombianos.



Estas son personas mayores de 60 años, con comorbilidades y trabajadores de la salud. Estiman que el proceso inicie entre marzo y abril de 2021, pero no han precisado la fecha.



También proyectan que la inmunización de las personas con menor riesgo, como el personal que presta sus servicios para la producción y aplicación de vacunas, empleados de laboratorios, docentes, otro personal escolar, y mujeres embarazadas (entre 10,5 millones y 25 millones de personas), se ejecutará en la fase dos, a partir de 2022.



Los demás ciudadanos de menor exposición de contagio o riesgo, como menores de 60 años sin ningún tipo de enfermedad, continuarán en la lista.



La gestión de estas vacunas una de las tareas más difíciles que los gobiernos enfrentan debido a la demanda global por la pandemia y sus efectos en materia económica y de salud. Por eso, no disminuye la incertidumbre entre los ciudadanos sobre el proceso de inmunización y las facilidades para obtener el tratamiento.

Critican tiempos

“Entre más tiempo haya durante 2021 para realizar la vacunación, más personas podrán vacunarse. En el momento se espera poder vacunar entre 15 y 20 millones de colombianos en 2021, lo que equivale aplicar de 30 a 40 millones de dosis”, explicaron en el documento desde el Ministerio de Salud.



El congresista López recibió la respuesta del funcionario con críticas y expresó que, mientras que aún es incierto si Colombia iniciará la fase 1 en abril de 2021, México ya aseguró que lo hará este mes, y Argentina, Panamá y Perú lo harán en enero de 2021.



“La mayoría de colombianos tendrá que esperar hasta 2022 por la vacuna, con suerte. Si usted no es del personal de salud, no tiene comorbilidades, ni es mayor de 60 años, le tocaría esperar”, comentó.



Entre tanto, la epidemióloga e investigadora del Imperial College de Londres, Zulma Cucunubá, señaló que los procesos de negociaciones del país con las industrias farmacéuticas son complejos y la presión de la sociedad civil afecta esa causa, por lo que propuso que el Gobierno, autoridades médicas y medios de comunicación realicen pedagogía e informen claramente todos los estudios y datos que se tengan a nivel internacional de las vacunas que se vienen desarrollando, para no afectar la estabilidad de las personas.



“En Colombia se están haciendo muy pocos estudios sobre inmunidad celular y van a ser muy importantes, son bien complejos, muy costosos, y no se pueden hacer en poblaciones enormes, hay que seleccionar muy bien a quienes se les hace. Se están haciendo, pero no se conocen los resultados”, dijo.



“Va a ser determinante el impacto que tengan esas vacunas próximas a producirse y cómo se maneje el tema estratégicamente. El punto clave es escuchar las dudas y miedos de la gente para diseñar esas estrategias y saber cómo abordar o cómo explicarle a la población el proceso. Es natural que haya renuencia”, reseñó.



Finalmente, destacó que la vacuna producida por la farmacéutica Pfizer cuenta con mayor información sobre su composición, lo que demuestra inmunidad frente al covid-19 o prevención de la enfermedad, pero a corto plazo”.

