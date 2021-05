Derriban techo del peaje de Tunía, Cauca, luego de otros daños a la estructura

Andrea Milena Otero

Manifestantes asentados en el corregimiento de Tunía, Cauca, derribaron la cubierta de las instalaciones del peaje ubicado en el tramo Piendamó – Santander de Quilichao, luego de que en días anteriores dañaran las casetas y prendieran fuego a la estructura.



Este hecho sobre el peaje, que ya había sido vandalizado, complica aún más la movilidad por el sector, incluso para la misión médica.



En diálogo con El País, Víctor Hugo Franco, alcalde de Piendamó, Cauca, dice que este hecho sería consecuencia del descontento de comunidades indígenas y campesinas que deben pagar el peaje para movilizarse al casco urbano del municipio, incluso viviendo la zona rural de Piendamó.



"Las personas habían venido solicitando desde hace ya mucho tiempo se les concediera una tarifa preferencial, algo que nunca sucedió", por eso, dice el Alcalde, "la gente de estas comunidades aprovechó la coyuntura del paro nacional para explotar contra algo del Estado, y en este caso fue el peaje".



El pasado domingo 2 de mayo comunidades indígenas participes del paro tomaran la iniciativa de dañar la infraestructura de este lugar, y días más tarde, otras personas, para mantener la presión del paro, incendiaron la poca infraestructura que quedaba.



"Es importante advertir que ante estos hechos no se han presentado afectaciones a la integridad de ninguna persona, es más, junto al peaje había un puesto de control del Ejército Nacional y otro de la Policía, pero ninguno de sus miembros fue afectado", precisó Franco.



Peaje de Tunía, Cauca.

Por su parte, campesinos del sector aseguraron estar muy afectados por lo ocurrido en el departamento y de manera especial en el municipio, ya que no tienen manera de sacar sus productos de las fincas.

"Como colombianos entendemos las razones iniciales de la protesta, pero lo que no comprendemos quienes tenemos que trabajar todos los días bajo el sol y el agua es por qué no nos permiten movernos, sacar a vender lo que producimos y evitar que nuestras cosechas se dañen y tengamos más pérdidas", dijo un líder campesino quien pidió reserva de su nombre.



Al respecto, el mandatario dijo que si bien con los corredores humanitarios habilitados en coordinación desde el PMU del departamento del Cauca, permitieron que durante los días martes y jueves de esta semana ingresara combustible y algunos productos de primera necesidad, la situación no es nada fácil.



"Tenemos que mantener una posición de acompañamiento y tratar de ser lo más conciliadores posibles para que no se afecte el patrimonio de la gente que con tanto esfuerzo ha venido construyendo. Pero, no se puede afirmar que la movilidad en la vía panamericana está afectada a raíz de lo que sucedió en el peaje, realmente existen muchos puntos que congregan a manifestantes", ejemplo de ello, precisó Víctor Hugo Franco, es el punto de manifestación ubicado en el sector de El Cairo, entre Piendamó y Popayán.

Llamado al Presidente

A través de su cuenta de Twitter, la Gobernación del Cauca pidió al Gobierno Nacional hacer presencia en este departamento. "Es muy importante su visita al departamento del Cauca ya que en nuestro territorio encontrará una sociedad diversa y dispuesta a facilitar las condiciones para el establecimiento de consensos que permitan superar las causas que motivan la movilización", se lee en el comunicado, firmado por el Gobernador Elías Larrahondo, Congresistas, Alcaldes y Alcaldesas del Cauca.