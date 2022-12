Denuncian que no hay protocolo de estudio para donación de vacunas contra la viruela

En las últimas horas se conoció una denuncia sobre la inexistencia del protocolo de estudio para que se realice la donación de las vacunas de la viruela símica.



La información la dio a conocer el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, quien publicó el derecho de petición en el que el Ministerio de Salud dio a conocer la inexistencia del protocolo.



"Con razón Carolina Corcho no quería responder. Todavía no hay protocolo para estudio de donación de vacunas de viruela símica y según respuesta personas con VIH no podrían recibirlas. No sabemos cuándo llegarán y ya hay posible caso de muerte. Otra vez la ministra vendió humo", expresó Forero en su cuenta de Twitter.



Según la información entregada al representante Forero, el Gobierno de Colombia no le ha enviado al Ministerio de Salud de Japón el protocolo para poder iniciar la investigación para aplicar las vacunas, esto luego de que se anunciara que Japón permitirá la donación de 25 mil vacunas para combatir el brote de la viruela.



Forero además aseguró que en dicho protocolo no se están incluyendo a personas, por ejemplo, con VIH, y únicamente se esta teniendo en cuenta como estrategia el mecanismo de donación.