Delitos sexuales contra menores no prescriben en Colombia a partir de este miércoles

Erika Mantilla

La norma determina que este tipo de conductas no prescriben, es decir que podrán investigarse y sancionarse en cualquier momento y no habrá un límite de tiempo para ello.

Este miércoles entró en vigencia en Colombia la norma que impedirá que los delitos de acoso y abuso sexual contra los menores de edad prescriban, es decir que podrán ser denunciados en cualquier momento.



Esta fue una de las leyes sociales aprobada durante el semestre pasado en el Congreso de la República, sancionada por el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño.



Entre los autores de la normativa están el representante liberal Harry González y la representante del Centro Democrático, Yenifer Arias, quienes destacan que los menores de edad que sean víctimas de este tipo de delitos, no pierden la posibilidad de que sus victimarios sean investigados y juzgados en cualquier momento.



La congresista Arias indicó que en la actualidad los hechos asociados a la violencia sexual contra menores solo pueden ser investigados en un tiempo máximo de 20 años, pero ahora con la ley se garantiza el acceso a la justicia y la cero impunidad.



"La importancia de la ley es que cuando un niño o niña es abusado, eso tiene varios componentes en su contra como es la vergüenza, el miedo a contar lo que les pasó, y si son familiares eso se demora en tomar más tiempo para que hagan la denuncia y cuando por fin lo hacen ya son mayores de edad el delito prescribió", resaltó.



En adelante, la personas que quiera ir a denunciar su caso lo podrá hacer en la Fiscalía, la cual dará especial atención a la investigación del mismo, dando prioridad cuando las víctimas son menores de edad.



"Con la sanción presidencial de la ley que declara imprescriptible los delitos sexuales contra menores, avanzamos en la protección de nuestros niños, niñas, adolescentes y víctimas; Así mismo, buscamos que puedan ser denunciados los agresores sin importar cuánto tiempo haya pasado y se reduzca significativamente la impunidad", aseguró la Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Norma Hurtado Sánchez, coautora de esta iniciativa durante el acto de sanción del presidente de la república, Iván Duque, que se realizó en Bogotá.



Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, durante el 2019, un total de 10.689 niños y niñas fueron víctimas de violencia sexual en todo el país.



"Lamentablemente muchos de estos casos no se denuncia por diferente circunstancia, pero precisamente con esta nueva ley queremos decirle a las personas que fueron agredidas sexualmente que denuncien, que tomen la decisión para que así comience un proceso penal y que quienes sean declarados culpables paguen por su actos", comentó Hurtado Sánchez, coautora de la ley.



Por su parte, el presidente Iván Duque sostuvo que la redacción de la iniciativa contó con el respaldo del Consejo Superior de Política Criminal y del Gobierno Nacional y que en la ley se modifica el inciso tercero del artículo 83 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), el cual reza que "cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal será imprescriptible".



También reforma el delito consagrado en el artículo 237 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), sobre el incesto en menores de 18 años. Las normas señalaban que la acción penal frente a esos delitos prescribía en 20 años contados a partir del momento en que la víctima alcanzara la mayoría de edad.



Duque recordó que el pasado 22 de julio de 2020, promulgó el acto legislativo que estableció la vigencia en Colombia de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes.



Duque también anunció que el Gobierno Nacional radicará, en el periodo de sesiones ordinarias del Congreso que se instala en marzo, el proyecto de ley reglamentaria de la cadena perpetua, para establecer los mecanismos legales y las reglas normativas de manera que pueda aplicarse la sanción en contra de violadores y asesinos de niñas, niños y adolescentes.

