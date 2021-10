Defensa de Emilio Tapia solicitó reclusión en cárcel de Barranquilla en vez de en Bogotá

Ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, el abogado Alejandro Sánchez, apoderado de Emilio José Tapia, investigado por su presunta participación en la adjudicación del contrato entre MinTic y Centros Poblados, pidió cambiar el lugar de reclusión que se había ordenado para su defendido de la cárcel Modelo de Bogotá a la cárcel Modelo de Barranquilla.



De acuerdo con el abogado defensor, esta solicitud se sustenta en los factores de riesgo y seguridad que enfrenta Tapia, debido a que ha sido víctima de amenazas y ataques por su colaboración con la justicia en procesos anteriores y pendientes, en el marco de los principios de oportunidad que ha acordado con la Fiscalía, en donde según su abogado ha testificado en contra de Samuel Moreno, Álvaro Dávila, Liliana Pardo, entre otros.



El abogado agregó que las amenazas ocurrieron cuando Tapia estuvo en Bogotá, pero disminuyeron cuando fue trasladado a un batallón en el Atlántico, sin embargo aclaró que no está pidiendo este lugar nuevamente como centro de reclusión sino la cárcel Modelo de Barranquilla.



“La defensa solicitó unos derechos de petición para intentar establecer si había cupo en los diferentes establecimientos penitenciarios y, por ejemplo, del batallón no tenemos información y no lo podemos decir, pero sí sabemos por una respuesta del Inpec que la cárcel de mediana seguridad la Modelo de Bogotá no cuenta con un establecimiento de reclusión especial (trato de seguridad), pero si lo tiene la cárcel de mediana seguridad Modelo de Barranquilla”.

Otros argumentos que presentó la defensa para solicitar su petición es que al momento de la captura de Tapia, este estaba en un tratamiento médico en Barranquilla y se debe garantizar la continuidad de este. Además que su esposa y sus hijos viven en esa ciudad.



Frente a esta petición ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni el representante de Víctimas se opusieron, siempre y cuando se garantice que estará recluido en un centro carcelario y no en su casa.



El juez del caso anunciará su decisión el próximo 8 de octubre.