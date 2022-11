Defensa de Álvaro Córdoba asegura que su extradición es una decisión política

Luego de que el presidente Gustavo Petro firmara la orden de extradición Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, su defensa publicó un comunicado en el que calificó la decisión del Gobierno como “eminentemente política”.



Córdoba fue solicitado en extradición por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas, armas de fuego y concierto para delinquir. No obstante, la Corte Suprema solo avaló su extradición por el primer delito.



“En representación de su familia, me permito informar a la opinión pública, que respeto la decisión adoptada por el señor Presidente de la República doctor Gustavo Petro Urrego de ordenar la extradición de mi protegido hacia los Estados Unidos, pero no se comparte y por ello se continuará ejerciendo el derecho de defensa dentro de los términos establecidos en la Constitución Nacional y la ley”, se lee en el comunicado de la abogada Ludy Santiago, apoderada de Córdoba.



Lea además: Fueron por una riña y encontraron media tonelada de marihuana en la 'Casa del terror' en Cali



La defensa del hermano de la Senadora también alega que la decisión del Presidente “constituye un desafortunado precedente judicial”.



Además, según la abogada, la extradición de Córdoba “no es armónica con el compromiso público (...) de revisar la extradición con los Estados Unidos” y “vulnera el debido proceso y las garantías judiciales”. Cabe recordar que en agosto, el Presidente había asegurado que quienes negocien y dejen de cometer delitos no se extraditarán.



“Esta determinación de nuestro primer mandatario, constituye un desafortunado precedente jurídico porque continuamos enviando a nuestros compatriotas hacia los Estados Unidos, sin que exista un Tratado de Extradición vigente que asegure el respeto a las garantías judiciales de los ciudadanos colombianos”, agrega el comunicado.



Lea aquí: Aplazan de nuevo audiencia contra el presunto "cerebro" del asesinato del fiscal Marcelo Pecci



La abogada también negó que Álvaro Córdoba tenga nexos con el narcotráfico y que agotará todos los requerimientos necesarios frente a este trámite de extradición.



“Estamos convencidos de que el señor Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, no es un narcotraficante como se viene señalando, es hermano de una Senadora de la República combativa ideológicamente, distinta, y por lo mismo, no resulta extraño que en esos señalamientos esté involucrado ese ingrediente político que precisamente es el que caracteriza la llamada ‘conveniencia nacional’ de la entrega, que en este caso no ha sido precisada”, concluye el comunicado.