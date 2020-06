Barranquilla decreta alerta naranja por covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, declaró este lunes a la ciudad en alerta naranja como medida de contención de contagios por Covid-19.



“Hemos tomado la decisión de declarar la alerta naranja en la ciudad de Barranquilla, con el propósito de seguir respondiendo a esta emergencia. Esta medida la tomamos para salvar vidas. En el marco de esta declaratoria, intervenimos el sistema de salud para optimizar el uso de todos los recursos disponibles y garantizar el acceso de los contagiados a la prestación de los servicios de UCI”, anunció el mandatario distrital.

El decreto incluye las siguientes medidas:



1. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Distrito de Barranquilla-CRUE - centralizará los usos y disponibilidades hospitalarias, que diariamente deberán notificar las IPS de la ciudad. El Estado, a través del CRUE, es quien asignará la necesidad de camas, independientemente, de cuál sea la EPS de quien la necesita. Esto permitirá información a tiempo para la remisión de pacientes a los centros hospitalarios que correspondan y atenuar de esta manera el riesgo.

2. Se aplazan las actividades, procedimientos e intervenciones en salud que no tengan carácter urgente.



3. El CRUE definirá la prioridad que se dará a la atención de pacientes del departamento del Atlántico.

Se garantiza atención



Sobre este particular, el secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza, dijo que la declaratoria de alerta naranja en Barranquilla “permitirá garantizar que se resuelvan las barreras que estamos observando en el acceso a los servicios, especialmente a las urgencias y cuidados intensivos. Queremos garantizar que el CRUE vigile, evalúe y permanentemente esté determinando hacia dónde deben dirigirse los pacientes que tienen necesidad de UCI, pero seguimos con el mensaje de que la UCI no es la solución, la solución es el autocuidado”.



El funcionario explicó que se han presentado dificultades en la atención de pacientes porque cada persona está afiliada a una EPS y esa entidad tiene convenios o contratos con algunas Instituciones Prestadoras de Salud, es decir clínicas, y remiten a sus pacientes a esas instituciones. Cuando estas se saturan, aunque haya camas en otras con las que no tienen contrato, empieza una barrera de acceso a la salud y el paciente no puede llegar a la cama que necesita. Por eso se tomó la decisión de centralizar este manejo en el CRUE.

Aumento de capacidad hospitalaria



Por su parte, el gerente de crisis, Juan Manuel Alvarado, manifestó que “durante los últimos 3 meses hemos logrado una acción intersectorial, hemos logrado el aumento de la capacidad hospitalaria y también el incremento de las pruebas. Hemos encontrado, hasta el momento, 5.215 casos y nos han dejado 251 personas. Hoy tenemos 117 casos en clínicas y 31 en UCI, y el 92.3% de los casos están en casa o recuperándose”.

Semanas críticas



“Estamos tomando todas las decisiones que sean necesarias para superar esta emergencia, según el análisis de la situación que estamos haciendo diariamente. Estamos en las semanas críticas”, señaló el alcalde Pumarejo.



El mandatario distrital aseguró que contener el contagio “denota una importante responsabilidad de cada uno de nosotros, porque lo que hemos encontrado es que, si bien el 92.3% de las personas que han sido contagiadas están en sus casas o se han recuperado, esas personas han podido contagiar con sus actos a otras que sí han estado en hospitalización o han fallecido. Y es por eso que cada uno de nosotros debe poner de su parte”.



“La recomendación sigue siendo: cuídense y cuiden a su gente. Esta batalla la ganamos entre todos. Quedarse en casa es la mejor decisión, y seguir las recomendaciones de autocuidado: lavado frecuente de manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico”, ratificó el alcalde Pumarejo.