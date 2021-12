De la Calle dice que no se lanzará al Congreso si Coalición presenta listas separadas

Humberto de la Calle, exvicepresidente y ex jefe negociador del Gobierno, publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter, donde explicó que no se lanzaría al Congreso mientras que la Coalición Centro Esperanza presente listas separadas.



“Desde ya hace casi dos años he venido trabajando por la unidad de las fuerzas de centro convencido de que es el compromiso que nos corresponde a quienes creemos más en la constitución que en los caudillos. #CoaliciónCentroEsperanza2022”, se lee en el tweet.



Además de esto, dijo que “en este esfuerzo hemos logrado una sola consulta presidencial, paso fundamental cuya dificultad curiosamente radica en que el centro es, como Colombia, la conjunción de un grupo amplio de personas con ideas diferentes, pero con el mismo objetivo: cambiar el rumbo equivocadamente impuesto por el gobierno actual y evitar que el país se descarrile”.

Enfatizó en la necesidad de la unión de los grupos políticos denominados de centro y, a pesar de que en días pasados había dejado la puerta abierta a encabezar la lista de la Coalición al senado, este viernes dejó en claro que esto estará condicionado a que el grupo presente una sola lista al Congreso.



"En vista de que han aflorado diversas listas dentro de la Coalición Centro Esperanza, manifiesto que no deseo contribuir a la división y no aceptaré hacer parte de ninguna de esas listas separadas. La unidad de todas las agrupaciones ubicadas en el centro político es esencial", subrayó.



De la Calle concluyó diciendo que “hago un llamado a todos los dirigentes para que asuman la obligación de actuar unidos en esta coyuntura, convencido de la necesidad de lograr una bancada de centro coherente, disciplinada y poderosa, bien para las tareas de gobierno o para ejercer el derecho a la oposición”.

