Álvaro José Carvajal Vidarte

La muerte de Javier Ordóñez fue "violenta-homicidio" y se produjo por una hemorragia interna causada por el estallido de uno de sus riñones y la ruptura de los vasos sanguíneos del otro.



Así lo dio a conocer este jueves Francisco José Calle Rúa, médico forense de Medicina Legal, quien estuvo encargado de realizar la autopsia al cadáver de Ordóñez y quien fue citado por la Procuraduría a dar su versión en el marco del juicio disciplinario a los patrulleros Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, señalados de estar implicados en la muerte del ingeniero y estudiante de Derecho.



Según el doctor Calle Rúa, el deceso de Ordóñez fue causada por un impacto con mucha fuerza propinado por un tercero.



"Estamos hablando de múltiples traumas contundentes. Por su naturaleza no pudieron haber sido autoinfligidos, si no que son producidos por terceros. Esa es nuestra definición más amplia del homicidio", indicó el facultativo, al explicarle al delegado de la Procuraduría por qué se calificó la muerte como "violenta-homicidio".



Explicó que para que un riñón se estalle tiene que existir un golpe con mucha fuerza. De hecho, son pocas las ocasiones en que esto sucede por un "trauma contundente", pues lo más frecuente son "traumas penetrantes", como un impacto de bala.



Indicó que en el caso de Ordóñez no se encontró evidencia de que el daño hubiese sido causado por el ingreso de algo, como un proyectil, porque no hay perforación externa.

"En un caso como este, estamos hablando de un trauma contundente, muy probablemente localizado en la región lumbar y debajo de donde terminan las costillas. Los vasos sanguíneos que llevan a los riñones están apoyados de una forma bastante cercana a la columna vertebral, eso favorecería de que estás estructuras se maceren -aprieten- con los impactos. Entonces, a eso se debe que se rompan estos órganos y sus vasos", expuso.



Detalló que el fuerte golpe causó el estallido del riñón derecho de Ordóñez, mientras que provocó la ruptura de los vasos sanguíneos que conectan al riñón izquierdo, lo que llevó a una pérdida de 3.500 centímetros cúbicos de sangre, situación que derivó en su fallecimiento.



"Al perderse (la circulación de sangre) deja de cumplir el propósito o la función en el organismo humano, que es oxigenar los órganos, llevar productos del metabolismo y sacar del metabolismo los desechos. Eso tiene implicaciones fisiológicas, al no haber suficiente sangre las funciones son alteradas, se pierden por completo", explicó.



La muerte de Javier Ordóñez, en la noche del 8 de septiembre, ocasionó una ola de protestas en varias ciudades del país, en contra del abuso policial.



Entre 8 y 10 lesiones con el taser

El médico Calle Rúa también habló sobre las heridas ocasionadas con el taser, el arma no letal usada por los uniformados en reiteradas oportunidades durante el polémico procedimiento.



"Externamente, en abdomen están descritas dos lesiones, cerca del ombligo dos lesiones, debajo de costilla dos también. Lumbar lado derecho, dos lesiones. Lumbar inferior, dos lesiones patrón. Aproximadamente entre 8 y 10 lesiones", indicó el forense.



Añadió que en la pierna derecha se encontraron esquirlas de un disparo que se incrustaron en su piel, aunque aclaró que no se trató de un proyectil completo, por lo que concluyó que no hubo un disparo directo.



Juicio seguirá el martes 13

Terminado el cuestionario de la Procuraduría, se ordenó el fin de la diligencia y se citó para la mañana del próximo martes 13 de octubre. Ese día se recogerá el testimonio de un policía especializado en manejo de taser.