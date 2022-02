¿Cuál es la verdad? Sigue el cruce de versiones sobre la situación de 'El hombre caimán'

Álvaro Lemmon, el comediante reconocido como 'el hombre caimán' aclaró las dudas que ha generado su situación económica después de aparecer vendiendo mochilas en la calle, para un video en redes sociales.



"Dejo en claro que tengo una pensión que me fue otorgada por Colpensiones, la cual coticé en mis 45 años que estuve laborando para el canal caracol televisión que no es como dicen mis compañeros de $4.500.000 sino de 1'800.000", se lee en el comunicado.



Según Lemmon, los descuentos que le hacen a su pensión afectan considerablemente su economía: "con todos los descuentos que me hacen de salud, aportes y el pago de arriendo, servicios, los estudios de mi hijo menor que está en la universidad, y apenas tiene 19 años, quedo sin un peso".



Aclaró que, contrario a lo que se ha comentado en redes sociales, no trabaja en ninguna emisora o canal de televisión regional y debido a las limitaciones de la pandemia, hace tiempo no realiza shows presenciales.



El humorista comentó que: "mando hacer dvd's de mis shows, cd's de mi música, vasos, mochilas con mi imagen y los vendo en los centros comerciales, al igual que mi libro. Vivo del día a día como muchos en Colombia y que esto viene de mucho antes de la pandemia".



Lemmon aseguró que se "añadieron cosas que no son reales" a su situación, luego de darse a conocer el video en el que se le ve vendiendo mochilas en la calle.



Sin embargo, recalcó que la persona que subió el video lo está ayudando a monetizar sus redes sociales, para que no siga vendiendo en centros comerciales.



"EI 100% de lo que el gano con ese video me lo va a dar a mí con un contrato que firmamos y notaríamos", asegura Lemmon.

La familia

Álvaro Lemmon expresó su descontento respecto al comunicado que compartió su familia asegurando que es "indigno querer general lástima por no saber manejar sus finanzas".



"Mi familia dice que es indigno mostrar mi situación y mis compañeros de elenco también, pero pretenden que viva con $1.800.000 cuando ellos tienen otras entradas, trabajan en emisoras como Cesar Corredor y Polilla que son los que me han criticado y me mandan a vivir tranquilo con ese sueldo ¿por qué ellos no viven con ese sueldo?", aseveró el humorista.



Lemmon aclaró que ama a su familia, sin embargo, realizó una dura crítica mediante el comunicado: "mi familia es familia cuando me quieren mostrar porque soy reconocido y sacan pecho (soy cuñada, sobrino, tío del hombre caimán), pero ahora que estoy pasando por esta situación sacan un comunicado y rechazan todo, se lavan las manos como Pilato".



Mediante el mismo texto, el reconocido humorista agradeció a sus hermanos Tadeo González, Rocke Lemmon, Carlos González y a su hijo Nicolás Lemmon porque son los únicos que le han ayudado en estos momentos de dificultad.