Crisis en EPM: tres gerentes han dejado el cargo en poco más de un año

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En poco más de un año, tres gerentes de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) han dejado el cargo, en el marco de una de las mayores crisis de la historia de la compañía.



El último fue Alejandro Calderón Chatet, quien este lunes presentó su carta de renuncia, luego de múltiples cuestionamientos a su nombramiento.



Los señalamientos contra Calderón provocaron que solo fungiera como gerente una semana, pues había sido nombrado el pasado 5 de abril por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también presidente de la Junta Directiva de EPM.



A Calderón lo cuestionaron por la veracidad de sus títulos académicos y porque continuaba siendo director de varias sociedades en Panamá pese a haber asumido como gerente de EPM.

Y es que de acuerdo a un comunicado de EPM, Calderón es "economista, especialista en administración de empresas y economía de la Universidad de California, Santa Bárbara, EEUU; Magíster en Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad Montesquieu, Burdeos, Francia: Magíster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad de Harvard, Cambridge, EEUU, y posee más de 10 años de experiencia".



Sin embargo, el medio de comunicación La Vorágine expuso que desde la Universidad de California respondieron que Calderón no aparece en sus bases de datos, por lo que no cuenta con el título referenciado por EPM.



Asimismo, la W Radio reveló que fuentes del Ministerio de Educación dijeron que el exgerente de EPM no entregó la documentación necesaria para convalidar en Colombia el estudio hecho en la Universidad de Harvard.



Además, siguiendo una resolución de dicho ministerio, el magister adelantado en la Universidad Montesquieu, Burdeos, es equivalente a un pregrado en Colombia.



A pesar de las bases de los cuestionamientos contra el exgerente, el alcalde de Medellín comentó en su cuenta de Twitter que "Alejandro Calderón recibió todo tipo de ataques plagados de mentiras e imprecisiones. Lo intimidaron y lo presionaron a él y a su familia. Perdimos a un gran hombre en EPM".



Antes de la llegada de Calderón al cargo, Álvaro Guillermo Rendón lideró EPM durante más de un año, hasta el 1 de febrero de 2020, cuando fue declarado insubsistente por el mandatario de la capital de Antioquia.



"Con el ánimo de asegurar la estabilidad administrativa y operativa de EPM y en cumplimiento del marco de gobierno corporativo, con el acompañamiento metodólogo de la unidad de Gobierno Corporativo y luego de realizar una evaluación objetiva, de manera unánime ha recomendado un cambio en la Gerencia General de la empresa a partir de la fecha", dijo EPM en su momento por las salida de Rendón.



Pero la seguidilla de renuncias inició con Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM hasta días antes del inicio del período de Quintero como alcalde de Medellín.



Londoño presentó su renuncia a finales de 2019, tras estar en el cargo desde 2016.



Su salida de la gerencia se vio como un acto protocolario, teniendo en cuenta que estaba por iniciar el mandato de Quintero, quien luego de su llegada a la Alcaldía de Medellín nombró a Rendón en el puesto.

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia cuestionado por su responsabilidad en la crisis de EPM, criticó en su cuenta de Twitter la inestabilidad en la gerencia de la compañía.



"No hay, ni habrá, cortinas de humo suficientes para tapar las mentiras y las trampas. 3 gerentes de EPM en un año son un síntoma de la profunda crisis que está destruyendo la riqueza de Medellín y Antioquia. ¿Faltan pruebas?", argumentó.



El mensaje estaba acompañado de una imagen que reza "Mentir para gobernar no es gobernar, es mentir".



Quintero, por su parte, le respondió: "No habrá cortina de humo que tape el colapso en Hidroituango, la caída de la Biblioteca España, ni la compra de Orbitel".



Las renuncias a la gerencia de EPM enmarcan una de las mayores crisis en los 65 años de historia de la compañía, que demandó por 9.9 billones a los contratistas de Hidroituango.



Cabe resaltar que en agosto de 2020, los miembros de la Junta Directiva de EPM también renunciaron de manera unánime.