Crecen críticas a propuesta de traslado 'exprés' a Colpensiones

Las propuestas que plantean el traslado exprés dentro del sistema de pensiones, es decir pasarse de un fondo privado a Colpensiones, han desatado críticas en varios sectores de la actividad económica del país.



De un lado, el gremio que agrupa a los fondos privados, Asofondos, que reúne a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, sostiene que se ahondarían las desigualdades en el país, porque las propuestas beneficiarían a quienes más tienen y no a las mayorías que poco o nada tienen.



Del otro, la Anif (la Asociación Nacional de Instituciones Financieras) señala que aumentaría el déficit fiscal en el futuro, lo que se traduciría en mayores impuestos para todos y acrecentaría de manera directa la desigualdad tanto en las pensiones como en el ingreso de los hogares.



A su turno, el director de la empresa Cómo me pensiono, Marcelo Duque, dijo que las iniciativas no tendrían en cuenta lo que señala la ley sobre la edad límite para trasladarse entre regímenes, es decir, de un fondo privado a Colpensiones o viceversa, que en el caso de las mujeres es antes de cumplir 47 años y en de los hombres antes de 52. En otras palabras, en el 2022 eso ya no importaría.

Propuestas

Son dos iniciativas, una como proyecto de ley y la otra como artículo gubernamental del Presupuesto General de la Nación, que apuntan a que las mujeres mayores de 47 años y los hombres con más de 52, que hayan cotizado 750 semanas en el régimen público y ahora cotizan en un fondo privado, puedan regresar a Colpensiones.



Es de anotar que la semana pasada, el miércoles, se aprobó en primer debate el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2022. De los 110 artículos que se aprobaron en bloque, uno de ellos, el 104, autoriza el traslado exprés dentro del sistema de pensiones en el 2022.



Según la Anif y Asofondos, de aproximadamente 40.000 personas que serían elegibles, se estima que alrededor de 19.000 personas efectivamente se trasladarían y lograrían pensionarse en Colpensiones, beneficiándose del proyecto de ley.



Mauricio Santa María, vocero de la Anif, explicó que si bien la medida implica mayor liquidez a Colpensiones y con eso se alivia temporalmente parte de la carga que significa para el Presupuesto General el monto destinado al pago de pensiones en el 2022, la realidad es que aumentará el déficit fiscal en el futuro, lo que se traducirá en mayores impuestos para todos.



“Según nuestros cálculos, el costo de financiar las pensiones de 19.000 personas ascendería a $9,3 billones, pero con los recursos provenientes de las cuentas individuales de estas personas en los fondos privados más la anulación de los bonos pensionales de Colpensiones y los aportes que los usuarios alcanzan a realizar antes de pensionarse (suman $4,1 billones), la medida tendría un impacto fiscal neto de $5,2 billones vía mayor déficit fiscal”, explicó.

“Las propuestas son dañinas”

Para Asofondos, “este tipo de iniciativas resultan dañinas, contraproducentes e inútiles en el propósito de ampliar la cobertura pensional y hacer más sostenible y más equitativo el sistema pensional. El gremio considera que ambas propuestas representan un desacierto, toda vez que tienen los mismos defectos, aunque en uno el déficit fiscal esperado es menor”.



Santiago Montenegro Trujillo, presidente del gremio se pregunta: “¿En esta foto, dónde quedan los más pobres? No se ven. Realmente, las iniciativas ahondan la desigualdad en el país, ilustran además la ineficiencia en la asignación de los subsidios estatales, pues en las dos propuestas dichos beneficios van a manos de quienes más tienen. Además, amplían el hueco fiscal, con extra costos que en todo caso terminaremos pagando todos los colombianos a través de mayores impuestos”.



Por su parte, el director de Cómo me pensiono, Marcelo Duque, opina que “hoy, la única alternativa sigue siendo la de acudir a la instancia judicial, intentando retornar al fondo público y pensionarse allí”.

Mientras la polémica sobre el traslado de régimen sigue creciendo, otros analistas consideran que es posible que en el 2022 el Gobierno Nacional retome la propuesta de realizar una reforma al sistema pensional.