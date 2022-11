Corte Constitucional citó a Esperanza Gómez por tutela contra Instagram

Para el próximo martes 15 de noviembre fue citada la audiencia pública de la Corte Constitucional en el proceso de revisión abierto por la modelo Esperanza Gómez contra las empresas Meta Platforms, Inc. y Facebook Colombia S.A.S.



La reconocida modelo de la industria del entretenimiento para adultos interpuso una tutela en 2021 contra las empresas demandadas, luego que desactivaron su cuenta en Instagram, donde tenía más de cinco millones de seguidores, por supuestamente infringir las normas comunitarias al ofrecer “servicios sexuales”.



Según la modelo, nunca infringió los derechos de autor, siempre publicó contenido real apto para todo público, cumplió las normas legales, respetó al resto de miembros de la comunidad, no amenazó ni acosó a ninguna persona y siempre usó un lenguaje apropiado.



Además, sus publicaciones nunca incluyeron servicios sexuales para adultos, pues contenían fotografías suyas en las que aparecía en ropa interior, así como también lo hacen otras modelos e influencers, a las que no les han desactivado su cuenta, manifestó en ese momento.



La Sala Novena de Revisión, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, consideró que, para tomar una decisión de fondo, es necesario citar a una sesión técnica para así obtener mayores elementos de juicio.



“El caso analizado es novedoso, puede tener impactos sobre muchos otros usuarios de la red social Instagram y está relacionado con un espectro amplio de temas que van desde el derecho corporativo hasta la libertad de expresión y la igualdad, pasando por la prevención de la explotación sexual y de la trata de personas”, indicó la Sala.



Por ello, para esta citación no solo estarán los involucrados, sino también expertos que expondrán sus puntos de vista en temas de libertad de expresión, género y curación de contenidos en redes sociales; derecho al trabajo, género y redes sociales; y manejo y administración de las redes sociales.