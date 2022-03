Corte avaló reconocimiento del género "no binario" en documentos de identidad del país

La justicia colombiana ordenó incluir la categoría "no binario" en los documentos de identidad, que hasta ahora solo consideraban los grupos "masculino" y "femenino", según la decisión de un alto tribunal conocida este martes.



En su resolución basada en un caso particular, la Corte Constitucional dio un plazo máximo de seis meses para que "las personas no binarias (...) puedan optar por esa categoría, con las mismas garantías de quienes se identifican oficialmente en forma binaria".



La Corte evaluó el pedido de una persona de 40 años, que al nacer fue identificada de sexo masculino y que inició un proceso de "transición sexual" a los 20 años.



En 2015 cambió su nombre a Dani García y manifestó su identificación con el sexo femenino.

García solicitó en 2019 un nuevo documento que la presentara como de sexo "indeterminado", ya que "su apariencia actual no coincide plenamente con el imaginario social sobre las características del sexo femenino".



La petición fue rechazada inicialmente por la Registraduría Nacional, encargada de expedir las identificaciones en Colombia.



Sin embargo, la Corte ordenó al organismo darle a García un nuevo documento "que incorpore (...) en el componente sexo, el marcador 'no binario'".



"La configuración de un nuevo marcador de género es un paso inicial hacia participación social efectiva", estimaron los magistrados.



El 1,8% de los 36 millones de adultos en Colombia se considera parte de la población LGBT, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).