Congresista es criticado por salir a trotar durante votación en la Cámara

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El representante a la Cámara Edward Rodríguez del partido Centro Democrático fue blanco de diversas criticas en redes sociales porque estaba trotando en el parque El Virrey de Bogotá mientras, de manera virtual, se realizaba la plenaria de la Cámara de Representantes.



En las imágenes se escucha como el representante afirma que dio su voto y luego dice que "qué pena, es que estoy acá haciendo ejercicio, aprovechando el día, un abrazo a todos”.



Varios congresistas mostraron su inconformidad con este acto y le pidieron respeto a la plenaria de la Cámara de Representantes.



De hecho, algunos de sus colegas le dijeron al representante que madrugara, pues estaban en sesión y no era el momento de salir al parque.

Puede leer: Nueve muertes por covid-19 en el Valle este jueves, casos en Colombia superan los 60.000

El video se volvió viral en redes sociales luego de que algunos se mostraran a favor y otros en contra de la actuación del representante Rodríguez.

El congresista Edward Rodriguez trota en el Virrey mientras hay votación en la cámara: ¿cómo la ven? pic.twitter.com/zACYI0a8Oh — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) June 18, 2020

El congresista respondió



Un par de horas después el representante Edward Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter, le salió al paso a las criticas que le hicieron sus colegas y miles de personas que en redes sociales.

Al regreso de la sesión el congresista señaló que se encontraba trabajando desde muy temprano y que no lo deben descalificar porque salió un momento a realizar sus ejercicios.



"Alguien me dijo durante la plenaria, está pillado, no tengo que esconder mis actuaciones porque trabajo de cara al país", afirmó el congresista.

El representante acusó a algunos congresistas de la oposición porque fue señalado en redes sociales por estar trotando mientras se desarrollaba la sesión.

Respetado @DanielSamperO, la virtualidad nos cambió la vida a todos, hoy mientras asistía a la sesión y votaba los proyectos, también hacía deporte. Es momento de parar la mezquindad y ver las cosas positivamente



Más bien lo invito a que me desbloquee para poder leerlo, saludos — Edward Rodríguez (@EDR_CD) June 18, 2020

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Rodríguez es sorprendido haciendo otras actividades durante las sesiones de la Cámara; en otra ocasión se vio cómo en plena votación, el representante del Centro Democrático apareció lavando la loza.