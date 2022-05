La polémica al interior de la Comisión de la Verdad continúa. Este miércoles el presidente de esa institución, Francisco de Roux, respondió a los señalamientos del excomisionado Carlos Guillermo Ospina, quien renunció tras afirmar que al interior del organismo existían intereses políticos.

“El Informe de ninguna manera invitará a Colombia a dividirse más, es para comprender lo que nos ha pasado”, fue la declaración del padre de Roux, en medio de un conversatorio dirigido a periodistas.



La respuesta del presidente de Roux ocurre dos días después de que el militar (r) Carlos Guillermo Ospina, presentara la renuncia a ese organismo tras afirmar que mientras trabajó como comisionado fue estigmatizado, censurado y que el informe final –que pretende ser entregado el próximo 28 de junio– tenía detrás intereses políticos.



Ante los cuestionamientos de Ospina, el presidente de Roux afirmó que su institución no se dejará meter en la campaña electoral.



“La Comisión de la Verdad mira las cosas con una perspectiva muy de fondo y muy desafiante. Quiero ser muy claro, nosotros no tenemos nada que ver con la campaña política. Nosotros no estamos metidos en eso y lo hacemos para mantener la seriedad de la tarea”, puntualizó en su respuesta el sacerdote.



En diálogo con El Colombiano, el excomisionado Ospina reiteró que algunos miembros del organismo le decían que era un infiltrado: “que yo era parte de un complot del Gobierno para acabar con la Comisión. Me decían ‘usted es el militar’, ‘usted es el de la derecha’. Ahí hay una estigmatización”.



Ante esas afirmaciones la Comisión aseguró, en un comunicado, que siempre “le brindó a Carlos Guillermo Ospina las garantías necesarias en términos del reglamento y funcionamiento internos” y además, negó que el informe final tuviera detrás intereses electorales porque se publicará “después de que haya sido elegido el nuevo presidente de la República”.