Comisión de la Verdad entrega hoy su informe final sobre el Conflicto Armado en Colombia

Hoy, después de más de tres años de trabajo, la Comisión de la Verdad entrega su Informe Final en el que pretende esclarecer la verdad de lo sucedido durante el conflicto armado en Colombia.



¿Qué es la Comisión de la Verdad?



Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc se estableció el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Dentro de este se creó la Comisión de la Verdad como una medida para descubrir la verdad del conflicto armado y dar garantías para la no repetición de la violación de derechos.



¿Cuáles fueron los objetivos de la Comisión de la Verdad?



Este mecanismo tuvo cuatro objetivos principales: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto y ofrecer una explicación inclusiva de su complejidad; promover el reconocimiento de las víctimas del conflicto y que los individuos involucrados en el conflicto asuman su responsabilidad; fomentar la convivencia en las áreas afectadas por la guerra y sentar las bases para la no repetición.



¿Cuál fue la tarea de la Comisión de la Verdad?



Siguiendo los cuatro objetivos, la Comisión de la Verdad tuvo la tarea de construir un documento llamado Informe Final.



¿Qué es el Informe Final?



De acuerdo con el comisionado Carlos Martín Beristain, “es el resultado de una investigación basada en un amplio proceso de escucha, el cual explica qué pasó durante los 50 años del conflicto armado. Contiene un análisis de los factores que hacen que persista la confrontación y las violaciones de los Derechos Humanos en los territorios, pero, además, una serie de recomendaciones que son las bases para la no repetición, y con ello saldar la deuda por la verdad que tanto reclama la sociedad”.



¿Cuáles son las particularidades de este Informe Final?



Además del documento, la Comisión de la Verdad entregará un volumen sonoro con los relatos de las víctimas, el cual será alojado en su portal web. Es la primera vez en el mundo que una comisión tiene en cuenta este formato, además de la perspectiva de género en sus investigaciones.



¿Qué temas tocará el Informe Final?



El informe estará dividido en 10 ejes temáticos: Los períodos del conflicto armado; cuáles fueron las violaciones a los Derechos Humanos; el impacto de la violencia contra las mujeres y la población Lgbtiq+; las afectaciones a la niñez; el impacto del conflicto en los grupos étnicos del país; las consecuencias individuales y colectivas que ha dejado la guerra; el exilio; los relatos de las víctimas y los victimarios y las recomendaciones para la no repetición.



¿Cuántas personas fueron entrevistadas?



En Colombia y 23 países más, la comisión escuchó a más de 27.000 personas dentro de las cuales se encuentran víctimas, firmantes de la paz y miembros de la Fuerza Pública.



¿Qué espacios propició la Comisión de la Verdad?



14 diálogos para la no continuidad del conflicto armado, 10 reconocimientos de responsables y de dignificación a víctimas, 17 contribuciones a la verdad, 53 espacios de escucha, 23 escenarios de convivencia.



Detalles



​En los diálogos para la no continuidad, realizados por la Comisión de la Verdad, los habitantes de los departamentos más golpeados por la violencia dieron sus apreciaciones y testimonios. Desde 2021, la comisión avanzó en la elaboración de 350 recomendaciones para la no repetición de la guerra. Estas serán entregadas hoy en el Informe Final.