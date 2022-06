No asumimos esta responsabilidad para tener sanciones más cómodas: Pastor Alape en la JEP

Tras dos aplazamientos y muchos años de espera, las víctimas de secuestro de las Farc escucharon, cara a cara, a siete exmiembros del Secretariado de esa organización, que reconocieron su responsabilidad por los secuestros perpetrados en el marco del conflicto armado.



La primera de tres audiencias de reconocimiento, que se desarrollarán hasta el próximo 23 de junio, tuvo como protagonista la política de secuestro de las Farc con fines de canje o intercambio.



Sin embargo, antes de entrar en materia, Rodrigo Londoño, quien fue conocido en la guerrilla como ‘Timochenko’, en nombre de las Farc, reconoció la responsabilidad de este grupo por los secuestros perpetrados en el marco del conflicto armado, además de los homicidios y hechos de violencia sexual que se presentaron con relación a este crimen.



“Hemos venido aquí como último secretariado de las desaparecidas Farc y como Rodrigo Londoño, en mi calidad de último comandante, a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización fruto de una política”, dijo Londoño.



La diligencia, primera de este tipo en que participan las Farc, se realizó en la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, en donde fueron puestas imágenes y frases de las víctimas que sufrieron de este flagelo. “Dime la verdad y tendré mi libertad”, fue una de ellas.



Los siete exmiembros del Secretariado que se pararon frente a las víctimas son: Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda.

¿Qué reconoció el secretariado?

“Acepto mi responsabilidad en el desarrollo de privar de la libertad a civiles y militares fuera de combate para forzar un intercambio humanitario o un canje por guerrilleros que estaban en las cárceles”, dijo Pablo Catatumbo, primer exmiembro del Secretariado en reconocer su responsabilidad en la política de secuestro de las Farc con fines de canje o intercambio.



Durante su intervención explicó que en 1997 miembros de las Farc, entre los que se encontraba él, decidieron tomar como rehenes a policías y militares para forzar un intercambio por guerrilleros que estaban en las cárceles y en 1998, se involucraron personas civiles dentro del canje.



Frente al secuestro de los diputados del Valle, Catatumbo dijo que el que planeó el secuestro fue Alfonso Cano, JJ, y Franco Benavidez. “Las unidades que participaron allí, unos a la altura del mando, conocían una información, los otros eran subordinados”.



Por su parte Pastor Alape explicó que no están reconociendo su responsabilidad en estos hechos por beneficios. “Esta responsabilidad no la estamos asumiendo para que las sanciones sean más cómodas, sino porque es un compromiso profundo, de quienes crecimos en esta violencia, porque creemos que no podemos seguir”.



Agregó que está convencido de que la paz se construye con el corazón y que reconoce que se usaron las cadenas y que hicieron un daño muy grande, sobre todo, al pueblo.



En esta diligencia también habló Milton de Jesús Toncel quien fue conocido en la guerrilla como ‘Joaquín Gómez’ y se refirió al secuestro de Ingrid Betancourt. Dijo que a ella la secuestró el frente 15. “Cuando a ella la secuestran con Clara Rojas, los muchachos no sabían quién era ella”.



Agregó que en el lugar donde estaba Ingrid “si uno llegaba a ese campamento y no las conocía, tampoco sabía que eran secuestradas. Hubo un momento en que intentó fugarse y le pusieron unas cadenas. A ellas les hicimos dos casas”.



Julián Gallo, por su parte, además de reconocer su responsabilidad reiteró el compromiso de no repetición de los firmantes de paz.

Peticiones de las víctimas

Las víctimas que intervinieron dentro de esta diligencia coincidieron en pedir más verdad. Ingrid Betancourt, quien no estaba agendada para hablar, pidió la palabra y le respondió a ‘Joaquín Gómez’. “Cuando yo estuve secuestrada sus hombres me narraron que ellos habían sido informados de alguien que estaba en el aeropuerto de que yo cogía la carretera, y por eso me estaban esperando. Yo fui la única secuestrada”



Agregó que a ella nunca la trataron igual “es inexacto pintar esto como algo idílico, no lo fue. A nosotros no nos trataban igual. Sí reconozco que usted nos hizo un espacio, con un cuarto y un espacio cerrado, que usted les dijo a sus subordinados que no podían entrar allí. Eso siempre se lo agradezco”.



Sigifredo López, el único de los 12 diputados del Valle secuestrados que sobrevivió al cautiverio, tuvo una de las intervenciones más contundentes. “¿De dónde a acá, en nombre de la justicia restaurativa, estamos borrando de un brochazo el componente de la reparación económica para las víctimas?".



El excongresista Óscar Tulio Lizcano, quien estuvo en cautiverio durante más de ocho años, por su parte, dijo que lo que las víctimas quieren conocer la verdad.



“Qué pasó con mi ser querido, esa verdad la tenemos que conocer, por eso le pedimos a los victimarios ¿Qué pasó?, ¿Dónde están?”. Y agregó que él ya perdonó “Seguir con odios es seguir secuestrado”.