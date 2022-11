Colombia es el segundo país con más jóvenes que ni trabajan, ni estudian, según la Ocde

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, reveló un indicador negativo para Colombia: el país sigue siendo el segundo de la organización con más jóvenes que ni estudian ni trabajan, lo que se conoce como ‘ninis’.



El estudio arrojó el listado completo de los 34 países con más jóvenes bajo este indicador. El primero en la lista es Turquía, con 28,7% de participación, le sigue Colombia, como se mencionó, con 27,1%. Después del están otras naciones como Italia, con 26%, Costa Rica (25,9%), Chile (23,4%), Grecia (21,4%), México (20,9%), España (19,4%), Estados Unidos (16,3%), y Francia (15,1%) para completar el grupo de los 10 países con más “ninis”.



Para entender cómo funciona este indicador, la Ocde explica que en el análisis los jóvenes en educación incluyen a los que asisten a la educación a tiempo parcial o completo, pero excluyen a los que están en educación no formal y en actividades educativas de muy corta duración.



En Costa Rica, por ejemplo, una de cada cinco personas desempleadas son ‘ninis; es decir, un joven de entre 15 y 24 años que no estudia, ni trabaja. Se estiman que son 160.000 personas, aproximadamente.

En cuanto a cómo va Colombia, un estudio local del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) indicó que en el país hay alrededor de 3,1 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esto quiere decir que cerca de 26% de los jóvenes de 14 a 28 años no estudian ni trabajan en el país.



Si se discrimina por sexo, son las mujeres las que más sufren este flagelo. El reporte de LEE dice que 67% de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres.



Pero, ¿Cuáles son esas ciudades del país en donde hay una mayor concentración de ‘ninis’?



Las ciudades de Colombia con la tasa más alta de ‘ninis’ son Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Quibdó y Cúcuta, con porcentajes que superan 28% de ‘ninis’.



Desde el 2019 al 2020, Colombia ha empeorado (aumentado el porcentaje de ninis) relativo a otros países. Posiblemente, en el contexto del covid-19, donde muchos jóvenes fueron especialmente afectados en términos educativos y laborales, contribuyeron a los aumentos de población Nini, dijo LEE.