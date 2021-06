Coalición de la Esperanza escogerá candidato presidencial en consulta interpartidista

Alejandro Cabra Hernandez

La Coalición de la Esperanza, integrada por cinco precandidatos presidenciales, anunció este martes sus bases programáticas y éticas y anunció que en marzo se definirá al candidato presidencial en una consulta interpartidista.



La coalición, que espera recoger el sentimiento político del centro, la integran los excandidatos presidenciales Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, el senador Jorge Robledo, el exsenador Juan Manuel Galán y el exministro Juan Fernando Cristo, quienes destacaron que esperan las decisiones de la Alianza Verde de sí tendrán su candidato para que haga parte de esta coalición.

Todos los dirigentes coincidieron en señalar que la coalición es de una concepción amplia. “Hay que gobernar a Colombia sin caudillismo ni mesianismo... La coalición se presenta con unas bases éticas y políticas amplias, este será un gobierno de coalición”, señaló Juan Fernando Cristo.



Indicó además que en la Coalición de la Esperanza no podrá estar quien no defienda las libertades y derechos de la Constitución Política, como tampoco quien esté en contra del cumplimiento de los acuerdos de paz.

Por su parte, Sergio Fajardo sostuvo que la base de los nueve principios es que “no todo vale”, en donde se tienen los conceptos de construir colectivamente, proteger la vida, privilegiar el bien común y la equidad, decir siempre la verdad, proteger los recursos públicos, garantizar el diálogo y la participación ciudadana, limitar el ejercicio del poder, defender la libertad, la igualdad y la dignidad humana y el último reconciliar y construir.



En cuanto a las bases programáticas, Humberto de la Calle sostuvo que se busca recuperar la confianza en la democracia, poner la economía al servicio de la ciudadanía, proteger la biodiversidad y proteger la ciudadanía y los territorios.



De su lado, el precandidato Juan Manuel Galán aseguró además que esta coalición no solo sirve para darle el espacio que los jóvenes están reclamando, sino que también para que “sean candidatos, no solo para ir a votar, que demuestren que es una generación que no le teme al manejo de lo político, que es una generación que representa la Colombia marginada. No creemos en los mesías, en los caudillos, eso no puede seguir, será una generación renovadora”.



En la declaración de los precandidatos presidenciales se manifiesta que “estamos anunciado el nacimiento de una nueva fuerza política. Una fuerza comprometida con un cambio fundamental para el país. Ni el cambio ficticio ofrecido por quienes solo buscan maquillar sus fracasos ni el cambio atrincherado en el caudillismo. Venimos de distintas corrientes políticas pero hemos sabido acordar una agenda, la agenda de la esperanza. Proponemos una nueva forma de gobernar. Un gobierno colectivo e incluyente. Acompañado por una presencia poderosa y coherente en el Congreso. Por eso convocamos a todas las fuerzas políticas que quieran sumarse a esta cruzada de la esperanza. Sin extremismo, sin odio. Buscando lo mejor de cada colombiano”.