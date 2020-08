Claudia López levanta cuarentenas en Bogotá: así funcionará ahora la capital

Alejandro Cabra Hernandez

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer los horarios en los que funcionarán las actividades en la capital a partir de este jueves 27 de agosto y hasta el mes de diciembre, tras anunciar el fin de la cuarentena por localidades en la capital del país.



López anunció que de lunes a domingo trabajarán todas las actividades esenciales sin ninguna restricción. Allí se incluye el sector salud, la policía, los cuidadores de adultos mayores, etc.



El sector de la construcción continuará trabajando de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana.



Además, de lunes a sábado, exceptuando los jueves, podrá funcionar el sector de oficinas, con una presencialidad del 30 %. El jueves no habrá permiso para este sector para evitar que se superpongan las actividades que salen a la calle durante este día.



De lunes a jueves después de las 10:00 de la mañana operarán las actividades económicas de poca actividad con público: comercio al por mayor, fábricas, manufactura, etc. Y de jueves a domingo, sin límite de horario, operarán los servicios que tienen mayor interacción con público: papelerías, peluquerías y negocios de comercio o servicios no esenciales.



Además, de jueves a domingo abrirán parques, senderos ecológicos y actividades de contacto al público como restaurantes.



Estos podrán comenzar a operar a partir de este jueves con el 25 % de su capacidad. Quienes deseen superar ese aforo tendrán que inscribirse al programa ‘Bogotá cielo abierto’, el piloto para el servicio al aire libre.



Además, el transporte público pasará a una ocupación del 35 % al 50 %, por lo que la alcaldesa recordó que es necesario que los vehículos de la ciudad tengan un correcto funcionamiento de sus sistemas de ventilación. De igual forma, las personas deberán evitar hablar y mantener una distancia de 2 metros dentro del sistema.



La mandataria anunció que a partir del jueves, los colegios podrán solicitar a la Alcaldía hacer presencialidad gradual de no más del 20 % y sin ninguna presencialidad los días jueves. La solicitud se hará de común acuerdo entre estudiantes, profesores y familias.



El aeropuerto comenzará a operar con 14 rutas nacionales, el 12 % de su operación habitual, por lo que se reabre el sector de hotelería y turismo, con espacios comunes a un 35 % de su capacidad.



En cuanto al sector deportivo, los deportes individuales y que no implican contacto podrán volver a los entrenamientos colectivos. No habrá partidos, pero sí entrenamientos. Además, los gimnasios podrán solicitar espacios si encuentran un modelo para operar a cielo abierto.



La alcaldesa anunció que por ahora no se autorizarán los casinos, teatros, cines, parques temáticos, bares, piscinas, iglesias o grandes espectáculos en recintos cerrados. Quienes logren habilitar la modalidad de servicio en vehículos o al aire libre podrán ser autorizados (autocines, autoteatros, autocultos,etc).



Según la alcaldesa, habrá una evaluación cada mes para estimar qué otras actividades se pueden retomar dependiendo al cupo epidemiológico y al avance de la pandemia en la ciudad.



López anunció que se mantiene también el pico y cédula en la capital para entrar a supermercados y sitios de diligencias públicas, y que por ahora no volverá el pico y placa, pues los horarios de funcionamiento podrán regular el uso de vehículos en la capital.

Aislamiento inteligente

La mandataria anunció que Bogotá comenzará un aislamiento inteligente y sostenible. Según este, la persona que haya tenido síntomas o contacto con un caso positivo deberá aislarse por 10 días.



Además, se hizo un acuerdo con las EPS de la ciudad para hacer control y seguimiento a las 1.1 millones de personas que padecen comorbilidades para no aislarlos de manera permanente.



La alcaldesa anunció que también se hará un control a las zonas de comercio informal, para acordar horarios e implementar los protocolos de bioseguridad.



López pidió la ayuda de los capitalinos, pues afirmó que "si salimos todos a la calle la ciudad colapsaría en el mes de octubre".