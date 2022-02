Capturan al señalado por la muerte de Nickol Valentina, durante un intento de robo

En la noche de este viernes fue capturado el presunto responsable del homicidio de Nickol Valentina Rodríguez, estudiante del colegio Normal Superior de Bucaramanga, quien falleció luego de recibir tres puñaladas por robarle el celular en el túnel de este intercambiador del Mesón de los Búcaros.



Aunque la joven de 15 años fue trasladada al Hospital Universitario de Santander, falleció sobre las 12:15 de la madrugada del viernes.



“Junto a la Policía capturamos en Barrancabermeja al venezolano asesino de Nickol Valentina; este desgraciado tendrá que pagar por el dolor que le ha causado a la familia y a toda la ciudadanía. Se hará justicia. Bucaramanga está de luto. Qué dolor todo esto!”, escribió en su cuenta de Twitter el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.



Cabe recordar que las autoridades habían ofrecido $50 millones por información sobre el responsable del homicidio



Lea aquí: Cuatro capturados que desplazaban de forma ilegal a 43 inmigrantes en el Valle del Cauca

🚨 DECLARACIONES DESDE EL COMANDO DE LA POLICÍA DE BUCARAMANGA TRAS LA CAPTURA DEL PRESUNTO ASESINO DE NICKOL VALENTINA. QUE LE CAIGA TODO EL PESO DE LA LEY A ESTE DESGRACIADO! pic.twitter.com/UMsOds06aJ — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) February 26, 2022



En una rueda de prensa, el alcalde de Bucaramanga prometió que iban a aumentar la presencia de la Policía en los entornos escolares.



"Quiero decirles que vamos a seguir trabajando con la Policía para fortalecer sobre todo los sectores escolares en los próximos días los rectores, con la Secretaría del Interior y con la Policía de cuadrantes, vamos a hacer un incremento en la presencia en cada uno de estos entornos escolares", expresó.



De igual forma, el general Samuel Darío Bernal Rojas, comandante encargado de la Región de Policía No. 5, señaló que el servicio de la Policía iba a reestructurarse para brindar más acompañamiento en los colegios.



Lea también: Una mujer habría sido asesinada con un destornillador por su pareja en Palmira, Valle



"Desde que se conoció esta lamentable noticia de atentar contra una menor, contra una dama, contra una niña, contra un angelito, la Policía Nacional no escatimó ningún esfuerzo con sus especialidades, con todas sus capacidades, con un buen liderazgo de nuestro alcalde, de nuestra Fiscalía, para seguir la inteligencia y seguirle el rastro a este asesino" dijo el general Rojas.



Y agregó que "es así como en la ciudad de Barrancabermeja logramos ubicar e identificar a este presunto responsable. Seguiremos adelante, implacables contra el delito. No queremos que esto vuelva a ocurrir, por eso haremos una reestructuración en el servicio de Policía vamos a estar más pendientes y más fuertes en los colegios", señaló el Comandante.

#ImplacablesContraElDelito | Individualización del presunto responsable del homicidio de la adolescente Nickol Valentina. #TodosContraElHomicidio #NosDueleATodos pic.twitter.com/aHL2RH0LTZ — Brigadier General Samuel Darío Bernal Rojas (@PoliciaBmanga) February 26, 2022



Desde la mañana de este viernes, cerca de dos mil personas, entre estudiantes, padres de familia y la comunidad educativa, realizaron un plantón en rechazo a la muerte de Nickol Valentina y para pedir más vigilancia en los sectores escolares.



"La inseguridad no es solo en la Normal, sino en todos los colegios de Santander y del país. La perdida de la vida de Nickol tiene que sentar un precedente en protección a nuestros menores que salen de estudiar y terminan asesinados. ¿Dónde están las autoridades? Esto no se debe quedar en palabras. Todos tenemos hijos y nos puede pasar algo así, necesitamos una ley que se llame Nickol Valentina en justicia de la pérdida de la vida de esta hermosa niña”, señaló un padre de familia.