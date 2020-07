Cali muestra una leve tendencia al descenso en casos de coronavirus, dice Minsalud

Natalia Moreno Quintero

Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, señaló que pese a que diariamente aumenta el número de casos nuevos de coronavirus en el país, algunas ciudades han visto un ligero descenso en los diagnósticos. No obstante, aún falta mucho por librar en la lucha contra la pandemia.



"En este momento estamos en un periodo en el que hay un número importante de contagios, hay ciudades en las que estamos creciendo, pero también hay un número importante de ciudades en las que vamos decreciendo, ya las tendencias muy fuertes son en Barranquilla y Cartagena, que son ciudadaes relativamente grandes, igualmente en Cali hay una tendencia un poco al descenso, mientras la ciudad que nos está contribuyendo con el mayor número de casos es Bogotá", afirmó.



Precisamente es la capital del país la que representa el reto más grande para las autoridades de salud, por su densidad poblacional y las diferentes afectaciones por la pandemia que registran las localidades.



"Tenemos localidades con muy alta contribución como son Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Usme, son localidades grandes que en este momento están mostrando gran afectación. Y yo creo que lo que estamos planteando es que en estas dos o tres semanas vamos a tener una afectación importante en Bogotá y luego vamos a experimentar una rata de descenso", dijo el Ministro.



Según estimaciones del Instituto Nacional de Salud, INS, Bogotá llegaría al pico de la pandemia en dos semanas y entraría en una meseta -cuando se reportaría un alto número de casos diariamente- que se extendería por un mes. En septiembre, aproximadamente, empezarían a descender los casos informados a diarios, de manera progresiva.



En el caso particular del Valle del Cauca, la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes, ha apuntado que se proyectó un crecimiento de casos similar para el departamento, sin embargo, este lunes manifestó que es probable que no haya un gran pico de casos si se mantiene el crecimiento escalonado de los diagnósticos.



"Estamos por debajo de lo que esperábamos tener a este punto de la pandemia, gracias al trabajo que se ha hecho en todos los municipios (...) Hemos tenido un incremento de casos, pero ha sido paulatino y no hemos sobrepasado nuestra capacidad de respuesta", mencionó.

Respecto a la recomendación de que las personas con enfermedades de base entre en cuarentena para prevenir el contagio, el Ministro de Salud indicó que en el país un número importante de personas 'de alto riesgo' afectadas por el virus y comentó que los pacientes mayores de 60 años tienen 19 veces más probabilidades de morir por el covid-19.



El riesgo de muerte es 7,6 veces mayor para las personas con enfermedad renal, 6 veces más alto para los hipertensos y cinco veces superior para quienes padecen diabetes o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Epoc.



"Lo que sucede con esta población es que, en la medida en que sean afectados, nos toca tomar la prueba, actuar rápidamente y tener una mejor preparación", afirmó.



En cuanto a las posibilidades de que Colombia adquiera la vacuna contra el coronavirus cuando se confirme su hallazgo, resaltó que el país integra el mecanismo Covax, que busca garantizar el acceso equitativo a las vacunas.



Un total de 80 países hacen parte de este mecanismo, al que pertenecen 15 candidatas a vacunas. Si la vacuna que se aprueba no lo integra, cada país adelantaría una compra individual.