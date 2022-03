Bus escolar en el que fallecieron 6 niños en Santander no tenía tarjeta de operación

Tras el siniestro ocurrido el día martes 22 de marzo en Santander, la Superintendencia de Transporte inició una investigación en contra del dueño del vehículo, revelando así que la buseta que cayó al abismo de 200 metros no contaba con los documentos necesarios para operar como una ruta escolar.



Según informó la entidad, la buseta de placa SRY939 que servía como medio de transporte el municipio de San Andrés no contaba con ningún registro que lo articulara a alguna empresa de transporte particular.



Así mismo, la autoridad mencionó que aunque el automóvil contaba con SOAT, certificado de pólizas y revisión técnico-mecánica vigente, no tenía los requisitos que lo acreditan como prestador de servicio de transporte escolar.



“La Superintendencia de Transporte tuvo conocimiento del lamentable accidente ocurrido el día 22 de marzo de 2022, en inmediaciones del municipio de San Andrés, en el departamento de Santander, donde infortunadamente fallecieron 6 menores de edad y 15 resultaron heridos”, señaló Wilmer Salazar, superintendente de Transporte tras conocer el hecho.



De igual forma, Salazar mencionó que esta no era la primera vez que la Superintendencia tenía registro de un accidente con ese vehículo, pues en 2007 y 2008 se registró otro accidente.