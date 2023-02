Bogotá impone la medida del uso de tapabocas obligatorio, conozca la razón

La Alcaldía de Bogotá impuso este lunes la medida del uso del tapabocas obligatorio, debido a la mala calidad del aire que se está registrando en la capital del país.



Esta decisión se tomó luego de que las autoridades declararan la alerta fase 1 de la mala calidad del aire en Bogotá debido a las altas concentraciones.



El uso de tapabocas es obligatorio en el transporte público, tanto en el Transmilenio, como en taxis, cables y buses intermunicipales, durante el tiempo que dure la alerta. Además, las autoridades recomiendan el uso de tapabocas a los peatones y a los ciclistas.



Además, la secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia, también anunció que los estudiantes de colegios y jardines públicos y privados no podrán hacer actividades físicas al aire libre y realizarla en espacios cerrados entre las 6 a.m. y las 10 a.m.



"Bogotá continúa en alerta ambiental fase 1. Las condiciones para levantarla no se cumplen. Y, de hecho, hemos visto en las últimas horas mayor concentración de material particulado sobre la ciudad. En este momento tenemos nueve estaciones en condiciones regulares", dijo Urrutia.



Por otro lado, los niños que tengan enfermedades respiratorias no deben asistir al colegio, a menos de que sea absolutamente necesario y si lo hacen deben acudir portando el tapabocas. Esto aplica también a los adultos con sus lugares de trabajo.



"En términos de mitigación, se va a suspender el pico y placa solidario. Se va a desplazar, tendrá la misma duración, pero no aplicará para esta semana", añadió la secretaria de Ambiente de la capital.



"Para el sector de construcción y obras públicas: obligatoriamente deben cubrir los materiales de construcción y sus residuos, cubrir sus puntos de acopio y humedecer el terreno de operación", agregó.



Cabe mencionar que esta mala calidad del aire sería producto de los incendios forestales que se vienen presentando en los departamentos de Vichada, Meta y Casanare, además de los provenientes desde Venezuela, siguen generando partículas que están siendo arrastradas por corrientes de vientos hasta la capital.