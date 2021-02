Biden felicitó a Duque por medida para regularizar a migrantes venezolanos

angela marcela alvarez

En la primera comunicación entre los dos desde que se posesionó como presidente de Estados Unidos, Joe Biden felicitó al presidente Iván Duque por la decisión de regularizar a más de 1 millón de migrantes venezolanos y aseguró que está dispuesto a trabajar en una agencia bipartidista compartida que contribuya al bien de los dos países.



La carta, fechada el 17 de febrero, es una respuesta de Biden a la carta de felicitación por su posesión que le envío el presidente Duque.



En la misiva, Biden afirma que Colombia es un país cercano a su corazón y expresa su interés de reforzar las relaciones con un aliado tan importante para su país.



"Estoy comprometido con una agenda bipartidista que promueva la prosperidad compartida y contribuya a construir una paz duradera para todos los colombianos y que desarrolle nuestra visión compartida de un hemisferio seguro y democrático", afirma Biden.



Así mismo, felicita a Duque por su decisión de regular la situación de más de un millón de migrantes venezolanos en Colombia.



"Hacer lo correcto no siempre es lo más beneficioso políticamente, pero es la señal del verdadero liderazgo", afirma.



Hasta el momento, no se ha confirmado una fecha para que se produzca la primera conversación telefónica entre los dos mandatarios. En una entrevista reciente, la canciller, Claudia Blum, manifestó que no se ha producido por razones de agenda, pero que se está trabajando para que se lleve a cabo próximamente.