Autoridades de salud emiten recomendaciones para detectar síntomas de viruela del mono

El Ministerio de Salud informó este sábado que en el país se reportaron dos casos adicionales de viruela del mono, con lo cual la cifra total se eleva a cinco casos confirmados en laboratorio, cuatro de ellos en Bogotá y uno en Medellín.



Pese a que no se ha confirmado la transmisión comunitaria del virus, pues las autoridades han realizado cerco epidemiológico en todos los casos, recomiendan estar informados sobre los signos de alarma para detectar posibles nuevos casos.



“Si usted tiene un cuadro de malestar general, fiebre, adenopatías, que son los ganglios que pueden estar en el cuello o en las axilas, y además se acompaña de un brote de cualquier tipo, consulte, porque se puede tratar de un caso de viruela del simio”, afirmó el secretario Distrital de Salud, Alejandro Gómez.



Sin embargo, reitero que el riesgo de contagio comunitario es bajo gracias al seguimiento de contactos y estudio de los mismos que hace el equipo de salud de la ciudad.



“Tenemos contenido en este momento el fenómeno en la ciudad de Bogotá. No dejamos de hacer vigilancia epidemiológica y hacer una búsqueda activa de cada uno de los casos sospechosos”, añadió.



Los dos nuevos diagnósticos del virus fueron hechos a dos hombres adultos que actualmente se recuperan satisfactoriamente en casa, al igual que los dos primeros casos identificados semanas atrás.



De acuerdo con los especialistas, la viruela símica suele ser una enfermedad con síntomas que duran entre 14 y 21 días; algunos pacientes presentan inflamación de los ganglios antes de la aparición del brote de color rosáceo, que se puede presentar en zonas del cuerpo como la boca, los ojos, los párpados y los genitales. En la etapa inicial se pueden presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor lumbar o muscular y cansancio.



A diferencia del Covid-19, el contagio por vía respiratoria no es el más recurrente. Se cree que la transmisión más importante es por contacto con las lesiones en la piel y en las zonas infectadas, además de la ropa u otros elementos personales del enfermo.



En detalle, el contagio por contacto estrecho puede darse por el roce de piel con piel o haya presencia de fluidos y demás secreciones, como la saliva, el flujo vaginal, el semen o las partículas que suelta el estornudo.