Así serán los horarios de los bancos durante los próximos días de Semana Santa

De cara a los festivos de Semana Santa, y a que muchas personas aprovechan para viajar, reflexionar o desconectarse, los bancos también hacen algunas modificaciones en sus horarios de atención al público a través de sus canales presenciales.



La mayoría de las sucursales dejan de operar durante los días festivos del jueves 6 y viernes 7 de abril, sin embargo algunos presentan algunas diferencias, por lo que se recomienda que los usuarios se anticipen y hagan con tiempo sus diligencias financieras, para que estos cambios no los tomen por sorpresa.



En ese sentido, así quedó el horario de atención de diferentes bancos del país:

Bancolombia

El banco no tendrá atención el jueves 6 de abril ni el viernes 7 de abril, pero todos los demás días de la semana tendrán funcionamiento normal. El miércoles abrirán como cualquier día de semana y el sábado abrirán aquellas sucursales que normalmente lo hacen.

Davivienda



Los primeros días de la semana el banco ha tenido sus sucursales abiertas y operando en los horarios habituales, sin embargo, así como otras entidades, no tendrá servicio ni Jueves ni Viernes Santo. En cuanto al sábado 8 de abril, habrá atención con normalidad.

Banco de Occidente

Al ser días festivos, el jueves 6 de abril, el viernes 7 de abril y el sábado 8 de abril, el banco no prestará servicio en sus oficinas, mientras que el miércoles tendrá horario normal y adicional.

Banco Caja Social



La entidad compartió que el jueves 6 de abril y viernes 7 de abril no tendrá atención en la oficina de la Esmeralda y la de Popayán, mientras que el jueves en la Servicaja del Terminal de Sur tendrán atención de 9 a.m. a 12 m. y de 1 p.m. a 4 p.m. y en la Servicaja de Salitre de 12 m. a 7 p.m., pero el viernes ninguna de las dos tendrá atención. Las demás oficinas a nivel nacional prestarán servicio al público en sus horarios habituales.

Itaú

El banco informó que en todas las oficinas del país no habrá servicio ni jueves ni viernes de esta semana, y el lunes 10 de abril habrá atención normal en cada una de ellas. En el Centro Comercial Unicentro y Gran Estación el sábado 8 de abril no habrá atención al público.

Banco Popular



El miércoles 5 de abril las oficinas de Pamplona, Popayán, Universidad del Cauca y Yolombó tendrán atención de 8 a.m. a 1 p.m. en jornada continua. Mientras que el 6 y 7 de abril, la sede Sociedad Portuaria tendrá atención de 8 a.m. a 1 p.m. en jornada continua. El banco destaca que estas serán las oficinas que tendrán modificaciones y que las que normalmente tienen atención el día sábado trabajarán con normalidad.

Banco Pichincha

El miércoles 5 de abril, el banco tendrá atención normal, de 8:30 a.m. a 4 p.m., mientras que jueves y viernes de esta semana no habrá atención. Además, el banco recalcó que los sábados no tienen atención al cliente.

Banco Agrario



El banco tendrá atención normal en sus oficinas este miércoles, y volverá a abrirlas hasta el próximo lunes 10 de abril, por lo que jueves y viernes tampoco tendrá atención. Sin embargo, los canales digitales y corresponsales bancarios estarán habilitados.

Bbva

El banco compartió que tampoco tendrá servicio los días festivos, es decir, jueves y viernes, por lo que aconseja a sus usuarios usar los canales digitales como Bbva Móvil, la página web y la red de cajeros automáticos, que están disponibles las 24 horas del día.

Scotiabank Colpatria

El sábado 8 de abril, las oficinas del banco estarán abiertas con normalidad en sus horarios establecidos, pero jueves y viernes las sucursales de la entidad estarán cerradas al ser días festivos.



Así como muchas de las entidades bancarías, las oficinas de la entidad no tendrán servicio los días jueves y viernes de esta semana, pero retomarán funcionamiento el sábado 8 de abril. Así mismo, el miércoles 5 de abril el banco tendrá servicio normal.