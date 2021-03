Así es como el sector privado busca vincularse a la vacunación contra covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Las cartas ya están sobre la mesa. La propuesta la hicieron el sector privado y gremios al Gobierno Nacional, que parece haber aceptado. Contribuir a agilizar el plan de vacunación contra el covid es el principal objetivo que tienen los empresarios. Además de proteger a sus colaboradores y así reactivar, en menor tiempo, la economía del país.



Para ello, se han planteado dos opciones: la compra de vacunas por parte del sector privado y gremial que tenga la capacidad de adquirirlas por su propia cuenta para inmunizar a trabajadores y familiares, pero esta podría resultar a mediados de año, en junio o julio podrían llegar primeras dosis, según el Gobierno.



Otra alternativa, quizás la que más pronto se implemente, consiste en que los privados puedan apoyar en la aplicación de algunas vacunas que ya han sido compradas por el Gobierno. Esto, con el fin de dar mayor agilidad al Plan Nacional de Vacunación con las más de 8 millones de dosis que llegarán en abril.



Los planteamientos que se hicieron desde el Ministerio de Salud y Presidencia a representantes del sector privado aún están en estudio, y se espera que esta semana se llegue a conclusiones y decisiones más precisas en las mesas de trabajo.



En este sentido, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, sostiene que en las próximas semanas se trabajará en dos mesas técnicas que tienen el propósito de establecer cómo puede el sector privado sumarse para incrementar la capacidad y logística en vacunación de lo que se viene haciendo por parte del Gobierno y entes territoriales, “esto pensando en que entramos en una etapa en la que vamos a recibir en abril más de 8 millones de dosis que nos van a permitir incrementar significativamente a vacunación”, precisa Muñoz.

Asimismo, comenta que respecto a la adquisición de vacunas por parte del sector privado, en una mesa de trabajo se evaluará, entre otras, volúmenes, compras, cadena de frío, todo lo que implica vacunación en Colombia.



“El Ministerio de Salud en dos semanas estará expidiendo la resolución que va a permitir avanzar u autorizar a que los privados inicien esa etapa de negociación de vacunas (...) La resolución habilita el proceso de negociación, ya estará en manos de los privados que hagan el análisis de riesgo que establezcan las condiciones para avanzar en esas propuestas que ellos han venido planteando”, asegura el funcionario.



De acuerdo con Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, quien suscitó la discusión a nivel nacional, la posibilidad de apoyo por parte del sector empresarial “hay que verla como un apoyo, un refuerzo al trabajo que hace el gobierno (...) Es del interés de todos que la vacunación funcione bien, sea expedita, masiva y efectiva”.



Asimismo, señala que hay farmacéuticas que han manifestado la posibilidad de empezar a tener excedentes a partir del mes de abril. “Debemos estar listos con el marco regulatorio porque las compañías que quieren comprar vacunas son muchísimas en el mundo”.

Expectativa entre gremios del Valle



Los empresarios del Valle se preparan para involucrarse con la carrera de inmunizar contra el covid. De hecho, María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico y quien participa en las mesas de diálogo con Minsalud y Presidencia, dice que la intención del sector privado a vincularse al Plan Nacional de Vacunación “es genuina, con el ánimo de aportar y hacer que Colombia quede inmunizada lo más antes posible. Lo que se pretende es construir, no es para hacer negocios”, asegura.



Además, manifiesta que la opción de que el Gobierno les pueda proporcionar vacunas que ya compró es muy importante. “Todo estará en el marco nacional de vacunación con condiciones, el Ministro fue claro, no es entregarles a las empresas, sino que las empresas tendrán que aplicar la vacuna a través de la IPS habilitadas”.



Respecto a la compra de vacunas anticovid directamente por las empresas, aunque varias compañías ya han tenido contactos con algunas farmacéuticas, se debe esperar a que el Gobierno expida la regulación con el permiso para que los privados puedan empezar esas negociaciones, que probablemente se dén a mitad de año. Además, porque los productores, en el momento, están concentrados en cumplir pedidos que tienen con los gobiernos.



Ante ello, Ulloa aclara: “el sector privado quiere comprar vacunas para ponerlas gratis, no para venderlas, por ejemplo, las universidades quieren para ponerlas a sus estudiantes, profesores; empresas, ponérsela a sus colaboradores, a sus familias gratis”.



Incluso, algunas instituciones ya analizan la posibilidad de adquirir vacunas. “Consideramos que es muy importante mantener el proceso de las fases de vacunación del plan nacional, pero si se puede colaborar, sería muy importante, por ello ya iniciamos algunas averiguaciones y estamos esperando a que salgan las resoluciones concretas desde Gobierno y Minsalud para tomar las determinaciones”, comenta el padre Luis Felipe Gómez, S.J., rector de la Universidad Javeriana Cali.



Por otra parte, los empresarios del Valle explican que lo que se pretende “es estar en línea con el plan de vacunación, tratar de acelerar el proceso para que en el menor tiempo posible tengamos la mayoría de población vacunada”, señala Edwin Maldonado, presidente del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, Ciev.

Por el momento, agrega, se apoyará en la identificación de las personas con las bases de datos, “las empresas tienen caracterizada su población, edades, comorbilidades, es un proceso que se ha hecho con las ARL”.



Y aunque ese perfilamiento de colaboradores ya se tiene, el presidente de Fenalco Valle, Octavio Quintero, considera que se debe “profundizar muy bien porque tiene que ser un tema absolutamente transparente”.



El empresario Quintero enfatiza que las compañías que puedan comprar vacunas lo hagan porque “si tienen trabajadores saludables, están inmunizados, van a tener la garantía para poder funcionar y operar”.



Entre tanto, María del Rosario Carvajal, presidenta de la Unidad de Acción Vallecaucana, indica que esta “es la manera en que podemos en verdad reactivarnos económicamente, que sea un trabajo mancomunado”.

¿Mipymes adquirirán antídotos?



Yitcy Becerra, directora regional de Acopi, afirma que las micro, pequeñas y medianas empresas sí podrían apoyar en el proceso logístico para que más personas se vacunen en las etapas que el Gobierno lo está haciendo para acelerar el proceso, sin embargo, aún no se sabe si podrían adquirir vacunas de forma particular cuando lo permitan.



Al respecto, dice: “Las mipymes seguramente vamos a expedir una propuesta para que eso sea condenable con impuestos, algún incentivo, porque no tienen $10, $20, $30 millones para pagar las vacunación. En este momento, empresas no van a pagar por vacunación”.



Algunos de los retos para empresarios



La preparación logística es uno de los desafíos más grandes que tendrá el sector privado para poder inmunizar a sus colaboradores, ya sea con las vacunas que el Gobierno ha adquirido o con la compra directa a farmacéuticas.



De hecho, el presidente del Ciev, Edwin Maldonado, expone que uno de los retos será el empalme de información con las Secretarías de Salud, “porque es articular de tal manera que no se dupliquen los esfuerzos, sino que se complemente en cuanto a las bases de datos”.



Cumplir con todas las condiciones de almacenamiento y cadena de frío será otro de los retos importantes. “No todas las empresas están preparadas para la logística, las más grande podrán tenerla, las pequeñas es muy complicado que tengan la cadena frío para el biológico, y tendrán que tener acompañamiento y apoyo del Gobierno”, subraya Octavio Quintero, presidente de Fenalco Valle.