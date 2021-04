Aprobar la reforma tributaria sería avanzar "de una situación grave a una catastrófica": Gaviria

Erika Mantilla

"Estamos avanzando de una situación muy grave a una catastrófica y nadie con sus amenazas, ni el fuego amigo, me van a callar", dijo este martes César Gaviria durante una reunión de los liberales para discutir la postura definitiva de la colectividad frente al proyecto de la reforma tributaria.



"No le tuve miedo a Pablo Escobar, qué se lo voy a tener al señor Carrasquilla. No me voy a callar ni me van a intimidar", aseveró el jefe del partido político que antes había manifestado su intención de votar contra la propuesta del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Hacienda.



Así las cosas, el partido ratificará su posición pese a que el lunes, congresistas liberales de la comisiones económicas habían empezado a concertar modificaciones sustanciales al proyecto original que tendrían aceptación del ministro Alberto Carrasquilla.

El jefe liberal insistió en que "hay que cuidarse del ministro Carrasquilla, quien resultó más peligroso que la pandemia". Y aclaró que no pedirá su renuncia "porque se queda. Solo le digo: váyase y no nos joda más".



También señaló al encargado de la cartera de Hacienda diciendo que "no quiso comprar vacunas (contra el covid-19) y se apoderó del poder de comprar las mismas".



El respaldo de los rojos, según el propio Carrasquilla y el ministro de Interior, Daniel Palacios, es necesario para que el proyecto de ley sea aprobado en el Congreso, ambos han reconocido antes que sin sus votos la reforma tributaria no pasará.