Apple: Juez prohíbe la venta de cualquier iPhone y iPad con tecnología 5G en el país

Juez prohibió la venta de modelos iPhone y iPad que manejen la tecnología 5G en Colombia. La decisión se tomó debido a una disputa entre las compañías Apple y Erisson por una patente que permite que los dispositivos utilicen esta generación de tecnología móvil.



De acuerdo con el juzgado 43 del circuito de Bogotá, Apple incumplió la reivindicación 13 de la patente No. 36031, necesaria para desarrollar la tecnología 5G. Este permiso fue otorgado en 2019 a Erisson hasta el año 2037.



La orden judicial dice que Apple tiene prohibido importar, exportar, vender y comercializar en el país los iPhone y iPads que tengan esta tecnología.



“Que se abstenga, de forma inmediata, de ofrecer en venta o vender en su página web o cualquier otro canal virtual, directamente o a través de interpuesta persona, dispositivos o teléfonos en los que se emplee la tecnología protegida bajo la reivindicación 13 de la patente No. 36031”.



Incluso, restringe que la empresa anuncie los dispositivos con tecnología 5G, pues ordena “el cese en el uso de cualquier material publicitario promocionando u ofreciendo a través de internet, plataformas de redes sociales o cualquier medio semejante”.



La sentencia también exige a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) adelantar todas las medidas correspondientes para impedir la importación de estos dispositivos.



De igual manera, Apple debe emitir esta advertencia a los supermercados, minoristas, propietarios de plataformas y demás comerciantes para garantizar el cumplimiento de la orden del despacho.

Por el momento, voceros de la marca en Colombia no han entregado un pronunciamiento sobre la decisión judicial.

Estos son los modelos de iPhone y iPad con 5G

- iPhone SE 2022

- iPhone 13

- iPhone 13 Mini

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 12

- iPhone 12 Mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPad Pro (11 pulgadas)

- iPad Pro (12.9 pulgadas)

- iPad mini

- iPad Air