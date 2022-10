Colombia apeló falló de OMC por caso de impuestos a papas fritas de Bélgica, Alemania y Países Bajos

Colombia apeló la decisión respecto los derechos de aduana de las papas fritas congeladas provenientes de Bélgica, Alemania y Países Bajos, anunció el lunes la Organización Mundial de Comercio.



El litigio es sobre los derechos de aduana antidumping impuestos por Colombia a las papas fritas congeladas provenientes de esos tres países europeos.



La Unión Europea logró el 29 de junio de 2020 que la OMC formara un grupo de expertos para arbitrar el conflicto.



Esos expertos no estuvieron de acuerdo con la posición de Colombia, que "emprendió un procedimiento de arbitraje", indicó la OMC.



Como el órgano de apelaciones de la OMC está paralizado desde que el ex presidente estadounidense Donald Trump bloqueó el nombramiento de los jueces, lo que no ha sido revisado por el actual mandatario de ese país Joe Biden, Colombia presentó su apelación a través de un procedimiento provisional que algunos países implementaron para poder seguir solucionando sus diferendos comerciales.



En noviembre de 2018 Colombia anunció las medidas de antidumping, que son para la Unión Europea completamente injustificadas y afectan a las empresas europeas.



En 2020, la UE había subrayado que "el litigio con Colombia" concierne "derechos antidumping que van de 3% a 8%, o que involucra a casi todas las ventas de papas fritas congeladas provenientes de Bélgica, Alemania y Países Bajos en el mercado colombiano, por un valor de más de 19 millones de euros anuales".



Las medidas antidumping son autorizadas por la OMC, pero solo con algunas condiciones y a veces son cuestionadas por parte de los países involucrados.