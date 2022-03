Amenazan a magistrados de la Corte constitucional que estuvieron a favor de despenalizar el aborto

Ustedes se creen dioses paganos. En este país no funcionan las leyes, sino las balas, porque así ustedes mismos lo han determinado. Ustedes son incitadores a la violencia, a la criminalidad, a la delincuencia, y si no quieren entender por las buenas, entenderán por las balas”.



Está fue la amenaza que llegó a la Corte Constitucional en los últimos días, firmada por las Águilas Negras-Bloque Capital, contra los cinco magistrados que votaron a favor del aborto, en donde se declaran como objetivo militar si no tumban la decisión que tomaron hace apenas dos semanas.



Los magistrados amenazados son Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes, y el conjuez Julio Andrés Ossa.

En esta amenaza, las Águilas Negras dicen que estos magistrados no pueden representar a los 20 millones de votantes activos y le advierten a los magistrados que ya están identificados.



“Ya los tenemos identificados, ubicados, su hora de entrada, salida, color y placas de los vehículos, lugar de su residencia y de sus familiares, los perseguiremos y los declaramos objetivo militar a ustedes y sus familias”, dice la amenaza.



Ante esta denuncia, la Corte Constitucional manifestó que el panfleto está siendo analizado por las autoridades competentes.