Alias 'Otoniel' será interrogado por un grupo especial de fiscales, antes de su extradición

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que la Fiscalía conformará un equipo especializado de fiscales que aglutinaran los procesos abiertos contra ‘Otoniel’ y adelantarán interrogatorios.



Lo anterior para garantizar la verdad, reconocimiento y reparación de las víctimas. “Este señor tiene deudas pendientes con Colombia, en ese sentido yo voy a conformar un equipo técnico en la Fiscalía, un grupo de fiscales encargados de revisar la situación del señor ‘Otoniel’ internamente en el país, de agrupar todas las investigaciones y hacer sus interrogatorios, previos al proceso de su extradición a los Estados Unidos”, explicó el jefe del ente acusador.



Las investigaciones en contra de alias ‘Otoniel’ serán priorizadas para que las víctimas de sus actos delictivos estén tranquilas.

Lea también: Cali completó 5 días no consecutivos sin homicidios en octubre, no hubo asesinatos el día sin IVA



"Justamente todos los procesos están siendo agrupados por un grupo de fiscales, liderado por una fiscal que conozca y al mismo tiempo, sepa y haya perseguido a esta persona judicialmente, para que sea la encargada de darle respuesta al país en todos estos hechos" señaló el Fiscal Francisco Barbosa.



Añadiendo que "Este no es un tema que se quedaría para nosotros en la posible extradición a los Estados Unidos, sino que también abrimos un escenario muy importante para saber qué es lo que está pasando y qué ocurre con todos los procesos que se adelantan".



Asimismo, señaló que la Fiscalía General de la Nación ya entregó al Ministerio de Justicia la información necesaria para que el proceso de extradición del ex cabecilla del Clan del Golfo continúe.

Puede leer: