Alejandro Ordoñez podría tomar acciones por señalamientos sobre vínculo con paramilitares

Erika Mantilla

Alejandro Ordoñez, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, se refirió este martes a la investigación publicada en el portal periodístico La Nueva Prensa en la que se asegura que él estaría vinculado con la creación de los llamados "escuadrones de la muerte en Bogotá y Bucaramanga" y desmintió dicha afirmación.



"Como funcionario público entiendo la importancia del escrutinio permanente de la ciudadanía y de la prensa, jamás me he negado a eso. Pero, ante la gravedad y falsedad de los señalamientos, estudio la posibilidad de iniciar las acciones legales correspondientes", señaló el embajador.



Según el portal, Ordoñez se habría reunido con el ahora embajador de Colombia en EE. UU., Francisco Santos, el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, y otras personas para crear un grupo que en su momento se conoció como 'los discípulos en Antioquia'.



Uno de los encuentros se habría producido el 20 de noviembre del 2000.



En su cuenta de Twitter, Ordoñez invitó a los periodistas a que revisen y contrasten sus publicaciones con el objetivo de que tengan más responsabilidad con la información. "No todo vale en busca de likes", afirmó.



Aseguró que "de Julián Martínez sé que fue jefe de prensa de Piedad Córdoba; de Gonzalo Guillén que realizó documentales sobre las Farc. No conozco mucho más sobre su carrera periodística. Ayer (lunes), ambos publicaron una supuesta "investigación" en la que se me señala de conductas delictivas.



Considera que en el artículo hay afirmaciones contradictorias, como la fecha en la que asumió el cargo de consejero de Estado, y también señaló que no tiene conocimiento de la reunión para hablar de la creación de estos grupos paramilitares, en la que supuestamente participó.



“Tomé posesión como consejero de Estado el 8 de marzo de 2000, es decir, ocho meses antes de lo que señala el texto de los señores Martínez y Guillén (ellos mismos publican mi hoja de vida con esa fecha en su "investigación"). Un periodista tuerto habría notado la contradicción”, aseguró el embajador.



Según el artículo, el día en el que la reunión es citada, Ordóñez acababa de ser elegido como magistrado del Consejo de Estado y, de acuerdo con un testigo de la reunión, fue el último en llegar.



En el texto se afirma que en la intervención que realizó en ese momento Ordoñez dijo: "ya mi cargo lo voy a asumir en las próximas semanas, voy a ser consejero de Estado y lo pongo a disposición para lo que podamos servir porque esto hay que cambiarlo, hay que refundarlo".

