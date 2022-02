Acusan a Rafaella Chavez, la hija de Marbelle, por agresión ¿Qué fue lo que pasó?

Rafaella Chavez, cantante e hija de la cantante popular Marbelle, se ha visto envuelta en polémicas durante las últimas horas, pues se le acusa de agredir a una mujer que le pidió ponerse tapabocas.



Ana María Campos denunció con fotos de sus lesiones a la cantante mediante su cuenta de Twitter: “inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con #RafaellaChávezRamírez nada más y nada menos que la hija de #Marbelle. Le pedí que se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada”.

Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con #RafaellaChávezRamírez nada más y nada menos que la hija de #Marbelle le pedí se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada. Quién puede ayudarme? SOS @blueradioco @CaracolNoticias @NoticiasRCN @BogotaET pic.twitter.com/ypH6GAyzqz — Ana María (@sellocampos) February 10, 2022

De acuerdo con el relato de la presunta víctima de este caso de intolerancia, Rafaella se encontraba en el ascensor del edificio en el que vive Ana maría y después de que esta le preguntara por su tapabocas inició la discusión.



"Estaba esperando el ascensor en el sótano del edificio Portal de Cedritos, cuando se abre el ascensor está ahí adentro la señora Rafaella Chávez Ramírez, estaba sin usar el tapabocas, llenó el ascensor de cajas de basura y comenzó a bajar", detalló campos mediante historias de Instagram.



Ana María agregó que le preguntó a Rafaella: "¿No tiene tapabocas? y se volteó agresivamente a decirme 'no, no tengo, no lo voy a usar y no me venga a hablar, así como si fuera mi mamá'”.



Ante esa respuesta, la vecina de la cantante le dijo “que era una norma del edificio y de salud pública a nivel nacional usar tapabocas en espacios cerrados y en zonas comunes del edificio”. “A eso me respondió que me lo metiera por el culo, que nunca iba a usarlo, que no le importaba absolutamente nada”, luego se eso salió del ascensor.



La presentadora Graciela Torres, conocida como La negra candela compartió las historias donde la Bogotana comparte su versión de los hechos.

La denunciante agregó que: “hay un video de lo sucedido, pero la administración del edificio no lo quiere compartir. Pondré el denuncio penal por agresión y lesiones personales. La Policía tardó una hora en llegar y no la capturaron porque ya no estaba en flagrancia”.



Además, manifestó mediante sus redes sociales que no se siente segura de volver al edificio donde podría volver a ser agredida.



La cantante Marbelle no ha hecho comentarios sobre las acusaciones más allá del comunicado de prensa que se dio a conocer esta tarde.

Tras las acusaciones Rafaela manifestó mediante sus redes sociales que:" en las últimas horas he sido protagonista de situación y viralizado, siendo víctimas mi madre y yo una que se ha tergiversado de falsas imputaciones e infinidad de agresiones que han afectado nuestro honor y buen nombre".



La cantante rechazó las acusaciones de su vecina y aseguró que actualmente se desarrolla un proceso legal al respecto.



"Rechazamos todas las sospechas que se nos hacen. Todo lo relacionado con esta situación se encuentra en instancias legales y en el momento en que estemos autorizados por nuestros abogados saldrán a la luz pública las pruebas de lo que realmente ocurrió".